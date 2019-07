Afirman que un turista que recibe un mal servicio no solo se queja de ese asunto sino que “puede destruir una ciudad”

Para el experto en marketing turístico Daniel Hernán, es urgente que las empresas de este sector trabajen en conjunto herramientas para potenciar los destinos y atractivos de una ciudad. Explicó que es importante que los actores turísticos tengan conocimiento de la ciudad que promocionan.

Daniel Hernán- LT 17

El turismo en Misiones va creciendo, ya lo decía el Ministro de Turismo José María Arrúa quién afirmó que las reservas online muestran una ocupación de entre el 80% y 85% de la provincia para la próxima semana, no obstante ¿Cómo hacer para que estos turistas regresen?, según Daniel Hernán especialista en marketing turístico y representante de la consultora Indigo explicó que debe realizarse un trabajo intersectorial para lograr que la experiencia de los visitantes sea la más grata porque afirmó que cuando un turista termina insatisfecho por un producto o servicio, no solo da su percepción negativa sobre ese asunto, sino que desligitimiza a toda la ciudad. “Si no le gustó ese servicio no dirá en tal lugar de Posadas, sino que dirá me trataron mal en Misiones”.

Señaló que no es lo mismo el comportamiento del turista antes de la compra que en el destino. “Cuando el turista está insatisfecho en un servicio o producto que consumió dentro de un atractivo o destino, te puede destruir a la ciudad”.

El especialista afirmó que el comportamiento de un turista se diferencia de otros consumidores y esta rama del marketing trabaja en temas que promuevan el desarrollo de destinos y atractivos turísticos.

Es difícil y hay que estar capacitados desde todos los aspectos y explicó que es fundamental que los actores tengan conocimiento de los destinos.

Señaló la importancia de capacitarse y conocer las tendencias en especial con las nuevas generaciones. ”la generación touch viven conectado, otros como los millennials viven en relación con el medio ambiente y más conciencia y debemos conocerlos para saber qué ofrecer”.

Para Hernán hay destinos que no se están comercializando por la inestabilidad que tiene como los Saltos del Moconá. “un turista como el europeo programa sus viajes y su itinerario con anterioridad y se requiere por eso una estabilidad”.

Agregó que la conectividad permitirá mejorar el alcance a nuevos turistas.