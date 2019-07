Sorpresa en el Vaticano: abrieron las tumbas de dos princesas y ambas estaban vacías

La investigación destinada a resolver el caso de Emanuela Orlandi llevó a un hallazgo inesperado dentro de las tumbas de Sofía von Hohenlohe y Carlotta Federica de Mecklenburgo.

Emanuela Orlandi tenía 15 años cuando desapareció el 22 de junio de 1983, hace 36 años. La joven se dirigía a su clase de música en Roma y nunca más regresó a su hogar. La esperanza por encontrar viva a la mujer cayó de forma abrupta y ahora su búsqueda comenzó en diferentes cementerios de la capital de Italia.

Una pista firme indicaba que su cuerpo podría encontrarse en el Cementerio Teutónico del Vaticano, pero cuando los investigadores a cargo del caso abrieron las tumbas se encontraron con un hallazgo inesperado: todas estaban vacías.

Entre los sepulcros que se registraron aparece el llamado “Tumba del Ángel“, donde se encuentran las princesas Sophie von Holhenlohe, muerta en 1836, y Carlotta Federica de Mecklenburgo, que murió en 1840. Sin embargo, la sorpresa fue que los cuerpos de las integrantes de la familia real tampoco se encontraban allí.

“Esperaba de todo menos que las tumbas estuvieran vacías. Me parece absurdo que las familias no sepan nada. A este punto deberían resentirse y preguntarse dónde están los restos de sus parientes. Creo que se debe seguir adelante. Hasta que no encuentre a Emanuela, mi deber es buscar la verdad”, dijo Pietro Orlandi, hermano de la mujer desaparecida.

La teoría de que el cuerpo de la joven podría encontrarse en el Cementerio Teutónico del Vaticano se inició el año pasado, cuando una fuente anónima alertó a la familia a través de una carta. “Busquen donde señala el Angel”, indicaba la misiva.

Fuente: Radio Mitre