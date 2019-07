Desde la Municipalidad confirmaron que el viernes 20 de septiembre arranca la Estudiantina 2019

Si bien no están programadas las noches posteriores en que continuará, por cuestiones de programación de eventos en la Costanera, el director General de Desarrollo Social de la Municipalidad de Posadas, César Arguello, confirmó que el desfile inaugural de la Estudiantina 2019 será el viernes 20 de septiembre.

César Arguello- Radio Municipal

En diálogo con Radio Municipal, el funcionario se refirió a los ensayos que comenzaron hace dos semanas con autorización municipal, puntualizando que participan 22 colegios con casi 4 mil estudiantes y dijo que se continúa implementando el sistema conocido como “instrumentos intervenidos”, que consiste en la colocación de “dos tiras de toalla debajo del parche lo que reduce muchísimo el sonido, se corrobora cada año con el decibelímetro, baja muchísimo el volumen”.

Respecto a las quejas de los vecinos por el sonido de los ensayos, Arguello dijo que desde la Municipalidad se trabaja con aquella parte que no está de acuerdo “ante una denuncia nos reunimos, corremos un poco a los chicos”, para destacar que “ya no hay un lugar en la ciudad totalmente deshabitado al cual puedan ir a ensayar dentro del marco de una seguridad básica, se requiere compromiso y colaboración de aquellos a quienes no les gusta tanto”.

Menciono el funcionario municipal la vigencia de la ordenanza del año 96 que propone que los ensayos de la Estudiantina se trasladen al Parque de la Ciudad aunque consideró que, “hoy mandar los chicos allá sería una locura”, por cuestiones de seguridad y transporte que motivó que se los ensayos se realicen en la Costanera.

También mencionó lo que se mueve alrededor de la estudiantina entre logística, trajes, instrumentos, enfatizando que es “la fiesta de estudiantes más grande del país organizada por estudiantes, somos los únicos, en el país no existe algo así”, para finalizar mencionando que existe una excelente relación de la Municipalidad con APES y los profesores asesores, solo es necesario que cumplan sus reglamentos internos como lo han hecho hasta ahora, ad virtiendo que por cualquier queja de los vecinos, “las puertas de la municipalidad están abiertas”.

EP/E.J.