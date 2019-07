Copa Sudamericana: Argentinos venció a Colón en Santa Fe

Por la ida de los octavos de final del certamen continental, el Bicho festejó con gol de Romero en el Cementerio de los Elefantes y esperará definirlo como local el próximo jueves en La Paternal.

Argentinos Juniors retomó este jueves la acción de la Copa Sudamericana 2019 con una gran victoria por 1-0 sobre Colón como visitante en Santa Fe, por la ida de los octavos de final del certamen. Habiendo convertido a domicilio, el Bicho podrá esperar la revancha con cierta tranquilidad.

El primer tiempo arrancó muy movido, con chances para ambos lados pero sin mover el marcador. El debutante Santiago Silva avisó con un disparo desviado, lo mismo que Jonathan Sandoval. Pero enseguida, Wilson Morelo respondió con dos chances que le ahogó Lucas Chávez y otro intento desde lejos de Luis Rodríguez que se fue muy cerca.

Finalmente, a los 37 minutos Silva habilitó de cabeza a Matías Romero, quien apenas pisó el área sacó un tiro bajo y esquinado que se le metió a la izquierda a Lucas Chávez.

El tanto trajo calma al trámite, que pareció irse al descanso dispuesto a volver a las emociones en el complemento. No obstante entonces, entre el Sabalero que no podía y Argentinos que no quería, todo transcurrió sin sobresaltos y se encaminó a un resultado puesto.

Ahora, el conjunto de Diego Dabove esperará liquidar la serie el próximo jueves en La Paternal. Quien supere esta instancia se enfrentará al venezolano Zulia o al peruano Sporting Cristal, cuyo cruce arrancará el 23 de julio.

