Cocina misionera de la mano de Ramiro Solís en Coghlan

El reconocido cocinero misionero Ramiro Solis, tiene a su cargo la gastronomía de Draft by My Beer en el barrio de Coghlan. Esta vez propone una cocina única, cocina callejera de autor en horno de barro y brasero al carbón.

Ramiro Solís nació en tierra colorada, en Apóstoles, Misiones. Se crio entre los sabores de su tierra natal: las empanadas al horno de barro, la sopa paraguaya, los panes caseros, la mandioca, el asado. También el recuerdo de los olores, y los productos de la zona, le dieron inspiración a su gastronomía. Solís se recibió en el Instituto de gastronomía Liceé, y tuvo una vasta trayectoria en el reconocido restaurante del “Museo Evita”, donde cocinó durante 8 años. Luego fue socio del restaurante “De Quien”, en Palermo, donde el foco estuvo puesto en la cocina misionera gourmet, aquí cocinó como invitado su colega misionero Gunther Moros. También formó parte del restaurante “Peugeot Lunch” y “La Birrería” en el corazón de Palermo Hollywood.

Esta vez el desafío lo llevó a maridar la cerveza, una bebida de moda, con la cocina misionera callejera de autor. El bar “Draft by My Beer” en Coghlan es el punto de encuentro de familias, grupos de amigos y colegas de trabajo en modo after office. Coghlan es uno de los 48 barrios de la ciudad de Buenos Aires. Debe su nombre al ingeniero irlandés John Coghlan. Está delimitado por las vías del ferrocarril Mitre (ramal Mitre), Núñez, Zapiola, Franklin D. Roosevelt, Avenida Ricardo Balbín, Avenida Monroe, vías del ferrocarril Mitre (ramal José León Suárez), Estomba, Franklin D. Roosevelt, Tronador, Avenida Congreso, San Francisco de Asís, Quesada hasta su intersección con vías del ferrocarril Mitre (ramal Mitre).​ Limita con los barrios de Saavedra al norte, Núñez al este, Belgrano al sudeste, y Villa Urquiza al oeste. Está ubicado en la Comuna 12. El único museo del barrio es el Museo Ana Frank ubicado en Superí 2647, es una réplica del ambiente en que vivió escondida la joven judía con su familia en Ámsterdam ante la persecución nazi.

Draft by My Beer se jacte de un estilo fresco, novedoso y diferente. La cocina es a la vista y cuenta con horno de barro para la cocción de gran parte de sus platos. La variedad del menú abarca opciones como: papa cuatro quesos o mandiocas y primeros platos abundantes como hamburguesas de sus variedades mimoletto, gorgonzola o guacamole, arepas de cerdo y la estrella de la casa, el Panchipa (una salchicha alemana recubierta por pan de chipa). Siempre hay lugar para un buen postre de helado de americana para compartir. También cuenta con opciones para vegetarianos y celíacos.

La infraestructura del lugar es de estilo industrial, con andamios reciclados decorados con plantas a lo largo de todo el salón y un patio interno con mesas altas y pequeños barriles descartables de colores a modo de banquitos. La barra esta hacia el fondo, atravesando el largo pasillo rodeado de mesa estilo comunitario. También cuenta con un salón vip con sillones y la posibilidad de alquilar las choperas para 20 o 30 litros para eventos, cumpleaños o reuniones pequeñas. Se toman reserva a grupos y se alquila el salón para eventos privados. Dato, el bar es pet friendly.

El horario es de 9:00 a 17:00hs, de martes a viernes jornada completa desde las 9:00 am a 00:00 hs y los sábados y domingos de 17:00 a 1:30 am. Tienen happy hour de 17:00 a 21:00hs.

Dirección: Manuela Pedraza 4069, Coghlan. Reservas info@draftbymybeer.com

Hasta la próxima!

Por Karla Johan

Sommelier