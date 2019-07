Arte audiovisual en la primera noche de Oberá en Cortos

La película del director Joaquín Pedretti, “Un gauchito gil”, abrió la primera velada del Festival Internacional de Cortometrajes “Oberá en Cortos” y sorprendió con una obra artística de gran belleza visual y una narrativa que deja entrever la impronta de autor.

Al describir su película, Pedretti afirma que es “un sueño en todo sentido”. Filmada en los Esteros del Iberá, Corrientes, en medio del extenso humedal, la historia del peón rural Héctor Soto (Celso Franco) va fluyendo lentamente, de manera compleja y mágica, como el ambiente que lo rodea.

La pantalla del Cine Teatro Oberá dio el marco ideal para el estreno nacional de la película, luego de su presentación mundial en el Festival Internacional de Cine de la India (IFFI) a finales de noviembre de 2018.

Al referirse a la presentación en el marco de Oberá en Cortos, Pedretti afirmó “Es hermoso, es como estar en casa e ir a ver el álbum que se hizo en familia, después de tanto tiempo y muchas cosas que pasaron. Al mismo tiempo es un privilegio tener esta posibilidad estando las cosas como están y, a su vez, es un compromiso porque esto se comparte y la posibilidad que nos dieron a nosotras ahora se la tenemos que ofrecer a otra gente que viene con la misma energía para hacer películas, para hacer cine y es genial eso”.

En cuanto a los aspectos técnicos de la película, cabe destacar el delicado trabajo de la dirección de fotografía, arte, sonido, vestuario y maquillaje, roles ejecutados completamente por profesionales de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

De igual modo, sobresalen las actuaciones de Celso Franco, reconocido actor paraguayo por su papel protagónico en “7 Cajas”, Jorge Román, intérprete de importantes filmes de Pablo Trapero, Lucrecia Martel y a quien hoy podemos ver en la exitosa serie “Monzón”. Completan el elenco el célebre actor correntino Chirola Fernández y el misionero Cristian Salguero.

“Todo está hecho con muchísimo detalle y tal vez no se note, pero tiene miles de matices que a mí me enorgullecen. Me siento un privilegiado de haber trabajado con gente tan talentosa”, afirma el director.

En cuanto a la experiencia de los actores, Cristian Salguero compartió “es lindo trabajar con los viajes oníricos que pretende siempre el cine. Pero este equipo tuvo como un buen uso de los recursos entre los colores, sonidos, que invitó al juego y eso fue lo gustoso de trabajar con ellos. Estuve sólo cinco días, pero lo disfruté un montón”.

El actor misionero destacó también el ambiente distendido y la dinámica de trabajo en el rodaje. “Eso ayudó mucho a que esta película sea cómoda, tranquila, que todos disfruten de lo que estaban haciendo porque, en caso contrario, eso se nota en la pantalla. Entonces eso que vemos, con el recurso onírico que es tan difícil, todo lo que se lindo es un reflejo de lo que pasa detrás de cámara, alrededor de los actores, que en general no se ve”.

Equipo técnico

Dirección y guion: Joaquín Pedretti y Milton Roses

Producción: Carambola Cine, Productora de la Tierra, Joaquín Pedretti y Pablo González Dadone

Dirección de fotografía: Guillermo Rovira

Dirección de arte: Axel Monsú

Edición: Ezequiel Yoffe y Joaquín Pedretti

Música: Juan Ignacio Zubieta (AKA: Guazuncho)

Sonido: Luis Navarrete, Gastón Da Costa,

Post-producción de sonido: Marcos Zoppi y Emiliano Biaiñ

Elenco: Celso Franco, Jorge Román, Cristian Salguero y Chirola Fernández