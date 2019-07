Passalacqua: “No vamos a tolerar que se traicionen los intereses de Misiones”

En el acto oficial del Día de la Independencia, el gobernador Hugo Passalacqua rindió homenaje a los diputados que firmaron el acta el 9 de Julio de 1816, pero también recordó que un año antes Misiones y otras cuatro provincias habían declarado su propia independencia en el Congreso de los Pueblos Libres. Consideró que la mejor forma de honrar hoy a esos patriotas es exigir que el poder central reconozca la soberanía que merece la provincia. “Nuestros diputados cuando vayan a Buenos Aires, deben ir a representar la soberanía de los misioneros, no de ningún interés de afuera de Misiones”, exclamó.

En un acto multitudinario celebrado ayer en la costanera de Garupá, la Provincia recordó un nuevo aniversario de la independencia argentina. Lo hizo en un acto encabezado por el Gobernador Hugo Passalacqua, quien pronunció un encendido discurso en el que honró a los patriotas del Congreso de Tucumán, pero también recordó el antecedente del Congreso de los Pueblos Libres en el que las provincias artiguistas habían declarado su propia independencia de España un año antes.

Apeló al mismo concepto de soberanía que inspiró a los diputados de ambos congresos históricos para volver a exigir que la Nación reconozca los intereses de Misiones. “Nuestros diputados cuando vayan a Buenos Aires deben ir con esa misma historia en la cabeza de ir a representar la soberanía de los misioneros y a ningún interés de afuera de la provincia”, señaló haciendo un parangón entre aquellos congresos fundacionales y el que se definirá este año.

Levantando las mismas banderas de soberanía provincial Passalacqua actualizó el reclamo de siempre: “Los misioneros sentimos que están en deuda con nosotros…esa siesta del 9 de julio (de 1816) se rompió con la metrópoli, tal cual dice el acta; nosotros no queremos romper nada, pero queremos que la metrópoli (Buenos Aires), después de siglos, se fije en Misiones como un hecho soberano, nos corresponde esa libertad, esa independencia… Esa soberanía es nuestra, es de ustedes, es del pueblo de Misiones, nos lo ganamos todos los días, trabajando; no se nos puede ignorar más, no podemos mandar tres pesos a Buenos Aires para que vuelva uno…no es justo”.

El Gobernador consideró que la soberanía argentina comenzó a construirse diez años antes del Congreso de Tucumán, durante las invasiones inglesas a Buenos Aires, cuando en la lucha contra el invasor los patriotas desarrollaron el concepto de patria, de soberanía geográfica.

Luego –recordó- el Cabildo del 25 de Mayo de 1810 genera el primer acto de soberanía política. “Después viene la asamblea del año 13 gran fiasco, gran error del puerto de Buenos Aires. Lo sacan a Artigas de la cancha, esa asamblea debía constituir Nación y no lo hizo, los echan a los diputados, no los dejan anotarse”, lamentó.

Explicó que la respuesta de Misiones, la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Rios y Corrientes fue armar el Protectorado de los Pueblos Libres, con Artigas y Andresito. “Juramos en Entre Rios nuestra independencia. Los misioneros somos rebeldes por naturaleza, esa proclama fue nodal, después la historia oficial se encargó de ocultar que 5 provincias pequeñas rompieron con la corona de España”, remarcó.

Destacó además la figura de San Martín, que consideró importante para que los diputados reunidos en Tucumán –que llevaban cuatro meses deliberando sin resultados- tomaran finalmente la decisión de romper con España. “San Martín que era gobernador de Cuyo estaba armando un ejército monumental en Mendoza, tenía el sueño de libertar América. Su pregunta era ‘¿Cómo llevar la independencia a otro pueblo si el tuyo no es libre?’ y se fue a San Martín de Tucumán, pidió a su diputado de San Juan, Fray Justo Santa María de Oro, que le dijera al resto de los diputados que les daba 24 horas para que hicieran el acta de la independencia. Al día siguiente el acta se firmó”, relató.

Puso especial énfasis en que en su inicio, el acta de independencia habla del “Las Provincias Unidas del Sud”. “Argentina todavía no existía, éramos las Provincias Unidas y ese concepto de provincianismos lo rescatamos todos los días, es la llave que abre el futuro de los misioneros, la llamamos misionerismo, es nuestra soberanía, la patria la tuvo, pero los misioneros sentimos que están en deuda con nosotros. Ese día, el 9 de Julio, rompieron con la metrópoli, nosotros no queremos romper nada, pero queremos que la metrópoli después de siglos se fije en Misiones como un hecho soberano, nos corresponde esa libertad, esa soberanía es nuestra, es del pueblo de Misiones. Nos lo ganamos todo el día trabajando, no se nos puede ignorar más, no podemos mandar tres pesos a Buenos Aires para que vuelva uno, debemos honrar a esos 33 hombres siguiendo esa lucha”, remarcó.

“Así como fuimos de las primeras provincias que tomamos un día la decisión de constituir Nación en 1853, seguimos por ese camino siempre en paz, con serenidad pero con mucha firmeza porque Misiones será soberana o no será”, finalizó.

Una multitud acompañó la ceremonia que se organizó en homenaje a la Patria y que tuvo como es de rigor, en la voz del alumno Lucas Ortt, de la Escuela 930, el recitado de la “Payada a la Independencia”, además de las protocolares canciones y ofrendas y las palabras alusivas del jefe del gobierno anfitrión, el intendente Ripoll. El cierre fue con un desfile cívico militar.

