Ismael Serrano en Posadas: “Un concierto es algo más que una sucesión de canciones, me gusta pensarlo como un relato de historias”

Luego de tres años el cantautor madrileño volvió a la Tierra Colorada en el marco de la gira denominada “Todavía”, al igual que su último disco, cuyo repertorio podrá escucharse este miércoles 10 de Julio a las 21:30 en el Auditórium del Montoya.

Con una marcada influencia de artistas como Serrat, Aute, Joaquín Sabina y Silvio Rodríguez, Ismael Serrano cuenta con poco más de 20 años de gira por diversas ciudades del mundo que lo inspiraron en la composición de canciones, muchas de ellas inspiradas en historias de vida y luchas sociales. Cabe destacar que su talento y capacidad artística fue más allá de lo musical y lo trasladó a otros formatos. De esta manera, participó en diversas producciones audiovisuales, películas, cortometrajes, escribió historias, relatos, publicó tres libros propios y anhela escribir una novela.

Respecto a la gira que se encuentra realizando este mes en Argentina detalló: “Después de haber hecho un disco como Hoy es Siempre con una gran producción, con una gran banda, me apeteció volver a la raíz, volver a la esencia y grabamos un disco muy bonito que se llama Todavía”, fueron las palabras de Ismael Serrano durante la conferencia de prensa realizada en el Hotel Urbano.

En esta línea, explicó que la producción de este último disco consistió en reunir a un grupo de amigos en una casa ubicada en la localidad Tigre, provincia de Buenos Aires donde grabaron un videoclip a partir de la recopilación de canciones de discos anteriores.

“Se dio en un ambiente muy bonito y creo que se ve reflejado en este disco. Esto a su vez nos llevó a realizar una gira de acústicos. Cuando comencé hace poco más de 20 años lo hacía así, con mi guitarra al hombro tal y como estamos emprendiendo ahora esta gira, y dándole un carácter teatral porque me gusta pensar que un concierto es algo más que una sucesión de canciones, me gusta pensarlo como un relato, me gusta mucho contar historias entre canción y canción”, agregó.

Al momento de caracterizar los lazos que encarna con nuestro país explicó: “Una de las cosas más bonitas que quizás me ha dado este oficio es recorrer este país como lo he hecho, he tocado en todas las provincias y me he encontrado con un público que ha sido muy generoso conmigo, me ha llevado a vivir en lo profesional momentos inolvidables y son muchos los vínculos que tengo con esta tierra porque son 20 años de realizar giras y tengo una hija que mezcla el “tú” con el “vos” porque su madre es de Buenos Aires”.

Un semillero de múltiples inspiraciones

A la hora de describir cómo surgen sus canciones, reflexionó: “Supongo que uno compone lo que lo emociona. Por lo general los músicos y compositores son como niños chicos que no saben afrontar el miedo y la soledad, generalmente escriben canciones para combatir el miedo a la soledad, uno se sube a un escenario porque necesita sentirse acompañado en sus dudas y en sus búsquedas”.

Encuentros y desencuentros sentimentales que se dan a lo largo de la vida y la visión de un mundo desigual son otros de los factores que entrañan sus letras, acompañados por la ineludible capacidad de emocionarse por lo que ocurre a su alrededor.

AVD