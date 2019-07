Instagram agregó nuevas funciones anti-bullying: conocé cómo funcionan

El propio jefe de Instagram, Adam Mosseri, publicó una entrada en el blog oficial de Instagram para anunciar nuevas herramientas ideadas para reducir los niveles de bullying y las diferentes formas de acoso en la red social.

Para hacerlo y que “la gente se sienta cómoda expresándose en Instagram”, tal como señala el ejecutivo, añadieron dos nuevas funciones. Una de ellas actúa antes de las publicaciones y la otra lo hace a posterior. Tienen funcionamientos diferentes pero coinciden en la intención de restringir la acción de los instagramers problemáticos y el alcance de sus expresiones.

“Sabemos que el bullying es un desafío que muchos enfrentan, especialmente los jóvenes. Estamos comprometidos a liderar la industria en la lucha contra el acoso y estamos reconsiderando toda la experiencia de Instagram para cumplir con ese compromiso”, comentó Mosseri.

Updates from the head of Instagram @mosseri about our commitment to lead the fight against online bullying ❤️ https://t.co/Co2rgsuJvt pic.twitter.com/tlngJftizT

— Instagram (@instagram) 8 de julio de 2019