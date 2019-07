Wimbledon: batacazo de Pella que venció al finalista del año pasado y avanzó a la siguiente ronda

Guido Pella logró uno de los mejores triunfos de su carrera: se impuso en sets corridos a Kevin Anderson 6-4 6-3 7-6 y accedió, en Wimbledon, a la segunda semana de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

El bahiense se impuso en sets corridos por 6-4, 6-3 y 7-6 (4) ante el último subcampeón y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al canadiense Milos Raonic (17°).

El argentino, que llegaba al cruce con el sudafricano tras derrotar al rumano Marius Copil y al italiano Andreas Seppi, firmó un sólido triunfo sobre el césped londinense.

El otro albiceleste que sigue en carrera es Diego Schwartzman, quien se medirá el sábado con el italiano Matteo Berrettini por un lugar entre los 16 mejores.

De poco le sirvió al finalista de la pasada edición, donde se había inclinado ante el serbio Novak Djokovic, desplegar su gran servicio ante el zurdo argentino que se mostró muy eficaz con el drive y los passings.

En el tercer set, Pella peleó cada punto como si en ello le fuera la vida y sentenció con un ace el pase al tie-break, donde arrancó dos sonadas ovaciones de un público puesto en pie en la pista central del All England Club londinense.

