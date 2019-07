Urtubey en Misiones: “La boleta corta es la única manera de hacerse oír que tienen algunos gobiernos y me parece muy bien”

El gobernador salteño y precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, en su visita a Misiones opinó sobre la decisión de varios gobernadores de presentar boleta corta de cara a las elecciones nacionales. Consideró que muchas veces los gobiernos nacionales de turno no entienden las necesidades de las provincias y es la única manera de hacerse oír.

El Gobernador salteño visitó este viernes la provincia de Misiones donde tras varias actividades brindó declaraciones a la prensa local. Consultado sobre las provincias que deciden ir con boleta corta en las próximas elecciones, sostuvo que “muchas veces los gobiernos nacionales de turno no entienden nuestras necesidades y las penurias de las provincias porque no las conocen. En el fondo, piensan para los grandes conglomerados del centro de la Argentina. La única manera de hacerse oír es esta -con boleta corta- y me parece muy bien”, observó el compañero de fórmula de Roberto Lavagna.

El mandatario salteño aseguró que hay provincias, como la de Misiones, Salta que tienen arraigada una mirada hacia lo local, mientras que en otras el peso de la estructura nacional puede más que la reivindicación provincial.

Urtubey marcó además que no tienen referentes en las provincias porque pretenden en cada una de las provincias argentinas, los referentes electos, vayan a plantear la agenda de su provincia, no el proyecto de una agenda nacional. “Para nosotros lo importante es que los que vayan a representar Misiones, vayan a representar el sentido de la provincia esencialmente”, señaló.