“Te voy a romper todo, p… malnacida”: los mensajes que Schanderl envió a su ex antes de matar a Skeppstedt

“La maldad que te espera, aún no me conoces” y otras amenazas que profirió Pablo Schanderl a su ex antes de matar a Skeppstedt fueron incluidas como pruebas de la investigación.

Tras el inicio de las testimoniales en el Juzgado de Instrucción 2, han trascendido mensajes enviados por Pablo Schanderl a Karen Skeppstedt entre la madrugada y la mañana del viernes que terminó en el ataque a Mariano Antonio Skeppstedt frente al Juzgado.

Escalofriante: la agresividad con la que Pablo amenazaba a Karen.

Estos mensajes fueron enviados desde un número de celular cuya característica correspondería a la provincia de Santa Fe y fueron hechos mediante mensajes de texto común ya que Karen había bloqueado a su ex pareja en Whatsapp.

Fue la misma Karen Skeppstedt quien publicó las capturas de pantalla en su Facebook. Vale destacar que estos mensajes ya fueron introducidos como pruebas en la investigación.

El caso

El viernes 28 de junio, a las 12:40 horas aproximadamente y sobre la calle Lavalle de Eldorado. Pablo Schanderl descendió de su camioneta, una Amarok blanca, y golpeó con furia el rostro de de su ex suegro, Mariano Antonio Skeppstedt, quien cayó al suelo desvanecido y posteriormente falleció.

Pese a los intentos por reanimarlo, Mariano Skeppstedt falleció.

Schanderl tenía una orden de restricción hacia Karen Skeppstedt, su ex, dadas las amenazas que efectuó en varias oportunidades.