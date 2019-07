Gustavo Alvarenga de AMHBRA destacó que se sumaron carnaval y el mes de enero a las temporadas altas de Misiones

El presidente de la Asociación Misionera de Hoteles Bares Restaurantes y Afines (AMHBRA), Gustavo Alvarenga, en una entrevista con Misiones Online TV se mostró entusiasmado con las expectativas del rubro para las próximas vacaciones de invierno que comienzan la próxima semana y destacó que a las tradicionales temporadas altas de esta vacaciones y Semana Santa se sumaron los feriados de Carnaval y el mes de enero.

Alvarenga mencionó que AMHBRA cuenta ya con 53 años en el mercado desde su fundación en los que se han pasado todos los vaivenes, “buenas, muy buenas, malas, muy malas”, para precisar que las vacaciones de invierno, si bien comienzan formalmente el próximo lunes 8 de julio, en Misiones empezó bien este fin de semana, “oficialmente arranca el lunes pero empieza el viernes, hoy coincide con un fin de semana extra largo porque lunes y martes son feriados y coincide también con dos eventos grandes, el Turismo Carretera (TC) uno de los dos eventos más grandes que hay en la provincia y en la ciudad de Posadas, junto con la Feria Forestal, son dos eventos enormes que mueven mucha gente. Más allá de traer la gente que corre y sus equipos también viene gente de toda la provincia ya desde el lunes, el TC mueve un monto importante en la economía”.

También, agregó, se sumó un evento importante de Gimnasia Rítmica que trajo “entre competidoras, padres y profesores unas 900 personas, es un número importante y también están unos tres días donde consumen hotelería gastronomía y otros rubros. Además hay otros eventos más chicos, por ejemplo el de Patrimonio de Cementerios donde vino también gente de afuera, donde se puso en valor el Cementerio de Posadas con recorridas y charlas sobre el tema, la verdad que vemos que cuando hay eventos y se manejan bien es muy importante”.

Respecto a los porcentajes de ocupación que se mencionan en las estadísticas, el dirigente hotelero explicó que cuando se habla de plazas se habla de la capacidad hotelera, “si tengo una habitación matrimonial son dos plazas y Posadas hoy cuenta más o menos con casi tres mil plazas formales. Estamos hablando de 900 personas es un porcentaje importante de ocupación en este momento”.

Temporadas

Sobre las denominadas temporadas altas de turismo en la provincia, Alvarenga destacó que se han sumado dos a las ya tradicionales, “teníamos históricamente las vacaciones de invierno y Semana Santa, se sumó el feriado de Carnaval que creo que hoy es más importante que Semana Santa porque son más días y el año pasado se sumó un día más y se agregó, que antes no ocurría, el mes de enero. Enero es alto ahora en Misiones la gente viene y hay algunos que quedan una semana y toman a Posadas como un punto de partida para otro destino. Va al Moconá y vuelve, va a Iguazú y vuelve, el Iberá también, va y recorre y vuelve en el día, la Cruz de Santa Ana, las Misiones Jesuíticas, va a Encarnación y viene. El tren Posadas Encarnación es algo turístico, la gente viene y se sorprende, por ahí nosotros no lo valoramos porque es algo cotidiano, pero no hay en muchas partes, menos en Argentina, un tren que una dos países sobre el río”.

“Hoy tenemos cuatro temporadas bien diferenciados que son enero, las vacaciones de verano, Semana Santa, Carnaval y las vacaciones de invierno, más algunos otros feriados”

Sobre la permanencia en Posadas que antes se decía que el turista quedaba poco, Alvarenga dijo que ahora está en uno tres días, “en estos fines de semana largos tres días seguro, igual Posadas sigue siendo por excelencia un destino corporativo donde todo el año se mantiene con gente de negocios de todo tipo y muchos eventos, no grandes pero eventos de cien a doscientas personas hasta trescientas y eso queremos llevarlo a otra escala en eso se está trabajando.”

Sobre la oferta hotelera de la capital provincial destacó que hay hoteles en las afueras, “más chicos, atraen otra clase de clientes, hay una gran oferta, uno entra en las redes sociales en las centrales de reserva y encuentra de todo tipo y es muy bueno porque hay público para todo”.

Finalmente sobre el rubro de la gastronomía destacó que en Posadas, a diferencia de otras ciudades del país se está soportando bastante bien la crisis, sobre todo los locales tradicionales, “los tradicionales no cierran, acá hay muchos negocios sobre todo familiares entonces uno hace un esfuerzo, los negocios tradicionales ya conocen su mercado, su negocio, entonces capear esta crisis les es mucho más, no digo fácil, pero la capean mucho mejor. Se han abierto franquicias importantes y creo que tenemos una muy buena oferta gastronómica en Posadas, sí hay que trabajar sobre la atención al cliente porque es muy importante, aparte uno le tiene que dar calidad al turista. Hay que trabajar todavía eso, estamos yendo hacia allá, en la parte privada, con el sindicato de Gastronómicos estamos trabajando en capacitación, también con el Estado, pero falta”.

EP/E.J.