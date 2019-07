Desde el PJ Misiones adhieren al comunicado del PJ Nacional y piden unas elecciones limpias

Con la firma de su presidente, José Luis Gioja, el Partido Justicialista nacional, distribuyó un comunicado titulado “Queremos una elección limpia” donde muestran su preocupación por las las deficiencias del nuevo sistema de transmisión de datos realizado por la empresa Smart Matic, que cobrará 17 millones de dólares por el servicio, comunicado al que adhiere el PJ Distrito Misiones.

Agrega que los resultados preliminares que arrojaron los simulacros realizados recientemente no dejan lugar a dudas. “Solo el 33% de las 10 mil mesas que se sometieron a la prueba realizada por la Dirección Nacional Electoral pasaron el ensayo”.

“Más allá de las fallas que se observaron en el simulacro de transmisión de datos, este sistema es muy vulnerable y no da garantías de seguridad para que el escrutinio se realice sin problemas. Esto puede terminar en un desastre, por eso pedimos que se vuelva al antiguo sistema de actas de escrutinio y telegramas”.

Desde el PJ nacional alertan que “tenemos fundadas sospechas para afirmar que el proceso electoral podría estar viciado de nulidad. Nuestros técnicos en informática nos advierten que hay mucho riesgo de manipulación de datos electorales en virtud de lo vulnerable que es el sistema que ofrece Smart Matic”.

Por último destaca que esto no debería alertar sólo al Peronismo, “sino a todas las demás fuerzas políticas de oposición al Gobierno que podrían sufrir las consecuencias de las irregularidades de un escrutinio electoral inseguro”.

