Confirmaron la segunda parte de una exitosa comedia “¿Y dónde están las rubias?”

A 15 años de su estreno y tras varias especulaciones sobre una posible secuela, finalmente se confirmó que “¿Y dónde están las rubias?” tendrá su tan ansiada segunda parte.

La secuela de la comedia que se estrenó en 2014 y fue protagonizada por los hermanos Shawn y Marlon Wayans empezó su etapa de producción.

Sin embargo no fueron ellos quienes confirmaron la noticia, sino el actor Terry Crews, quien durante el rodaje se puso en la piel de Latrell Spencer, un multimillonario que buscaba seducir a uno de los protagonistas.

En una charla con Andy Cohen, el actor Crews reveló que hace algunas semanas se encontró con Shawn Wayans y éste le confirmó que el proyecto se hará realidad.

“Todo se está poniendo en marcha. Me he estado entrenando quince años, así que no tengo problemas para hacer ‘White Chicks 2’ para todos ustedes”, ironizó al respecto.

‘¿Y dónde están las rubias?’ o ‘White Chicks’ se centra en las hazañas de dos detectives del FBI que se disfrazan de mujeres para investigar la corrupción. Si bien Crews no comentó más detalles sobre el filme, los hermanos nunca ocultaron sus ganas de avanzar en una segunda parte.

La primera parte de la historia que fue producida por Revolution Studios y distribuida por Columbia Pictures, contó con un presupuesto de USD 37 millones de dólares​ y alcanzó una recaudación de más de USD 113 millones a escala global.

Los números de recaudación, sin embargo, se contraponen con las opiniones de la crítica. De hecho, el reconocido columnista Richard Roeper la puso en lo más alto de su top 15 de las peores películas en la industria cinematográfica estadounidense.

Mientras que para otros espectadores resulta de lo más cómica y una bien lograda parodia que se ha convertido en un “clásico” en la televisión.

Fuente: Radio Mitre