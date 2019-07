Caso Skepptedt: Karen dijo que pidió medida de restricción para Schandler luego de que él la encañonó con un arma

Karen Skeppstedt, ex pareja del agresor e hija de la víctima que falleció hace una semana luego de ser increpado por Pablo Schandler, declaró durante 9 horas ante la jueza Nuria Allou en el Juzgado de Instrucción 2. La jóven contó los detalles de los 5 meses de relación que mantuvo con Pablo Schandler, los hechos de violencia, su temor, las amenazas, las denuncias que realizó y los mensajes que recibió antes del desenlace fatal en donde perdió la vida su padre.

En lo que fueron las 9 horas de declaración de Karen Skepstedt ante la jueza Nuria Allou, del Juzgado de Instrucción 2, la joven contó sobre la relación que mantuvo con Pablo Schandler y las horas previas al fallecimiento de Mariano Skeppstedt.

Contó que ese viernes desde las 3 de la madrugada, estaba recibiendo mensajes de texto de Pablo Schandler en donde él la amenazaba en todo momento. Ella dijo que tenía temor de lo que pudiera ocurrir por el tono de agresividad de los mismos y por esa razón, estando en su trabajo le pidió a su padre que la buscara del Juzgado.

También resaltó que llamó a la mamá de Pablo Schandler 7 veces ese viernes y nunca le respondió el teléfono ni tampoco le respondió los mensajes que ella le envió pidiéndole por favor que viniera hasta el Juzgado a calmar a su hijo que estaba agresivo.

Karen dijo además que una amiga se ofreció a llevarla hasta su departamento por otra puerta, para que no se cruzara con Pablo Schandler que se encontraba afuera. Y aclaró que le avisó a su padre para que no fuera, pero él lamentablemente no recibió el mensaje y todo terminó de la peor manera.

La joven dijo que Schandler consumía drogas y que llevaba una manopla en el auto, y un arma de fuego ilegal, que le regaló un amigo. Por ese motivo, ella pidió que el vehículo de él sea secuestrado porque ahí están las armas (de fuego y la manopla), y pidió que encuentren el celular de él para revisar las amenazas que él le hacía.

La encañonó con un arma

Además dijo que la relación con el detenido duró unos 5 meses aproximadamente y que terminaron el año pasado, por esa razón ella en enero se fue de vacaciones a Brasil con otro chico. Hecho que provocó insultos y amenazas por parte de Schandler, al punto que en el mes de febrero, una tarde ella fue a hablar con él para pedirle que por favor no la moleste más porque la relación se había terminado y demás, y entonces él la agarró del pelo con la mano izquierda y con la mano derecha la encañonó con un arma en la cabeza, luego la suelta y pegó un tiro al aire. “Era una pistola chiquita” detalló y relató que cuando ella se fue, a los 10 o 15 minutos él le envió mensajes diciéndole que hubiera sido mejor haberla matado.

Este hecho fue el que llevó a la joven a pedir una medida de restricción para Pablo Schandler.

Karen Skeppstedt contó también que en el mes de marzo se fue a vivir sola, y expresó que cuando él se fue a vivir al sur dos meses ella estuvo tranquila. Pero cuando volvió siguió la pesadilla.

Al finalizar su declaración la joven saludó a la hermana de Pablo Schandler, quien es abogada y se encuentra en el equipo de defensa del detenido. Mara Schandler le dio sus pésames a Karen y ambas lloraron por la difícilsituación que les toca vivir.

El jueves además de Karen, declaró un testigo más aportado por la defensa de Schandler, y este viernes hubo tres testigos que brindaron sus testimonios en el Juzgado de Instrucción 2, entre ellos estuvo la amiga de Karen, que ese viernes la había llevado desde el Juzgado hasta su departamento.

El caso

El viernes 28 de junio en horas del mediodía, la ciudad de Eldorado se vio conmocionada por el fallecimiento de Mariano Antonio Skeppstedt (65), quien se desvaneció y falleció en la vía pública, frente al Juzgado ubicado sobre la calle Lavalle 2000, tras ser increpado por Pablo Schandler.

Schandler había ido a buscar a Karen- la hija de Mariano- al juzgado, y como la joven tenía miedo por las amenazas que había recibido de Schandler vía mensajes de texto, le pidió a su padre que la busque a la salida de su trabajo.

Finalmente Karen se fue por otra puerta con una amiga, pero su padre lamentablemente no recibió el aviso de Karen y se quedó esperando a su hija frente al Juzgado, encontrándose con Pablo Schandler, con quien tuvo una breve discusión, luego Schandler lo increpó y Mariano Skeppstedt cayó, perdiendo la vida.

Horas después del hecho, Pablo Schanderl fue detenido en la propiedad de su madre, ubicada en la localidad de 9 de Julio, por la causa caratulada hasta ahora como “homicidio simple”, el cuerpo de Skeppstedt fue sometido a una autopsia, cuyos resultados serán de esclarecimiento para la causa.