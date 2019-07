Miriam Cubas: el fiscal pidió la absolución para Vargas, para Alvez Da Silva que el juez de menores disponga la pena y para Cardozo la pena de 25 años de prisión

En el Tribunal Penal 1 de Eldorado expusieron los alegatos desde las 8.30 y hasta casi las 15 horas, el fiscal Federico Rodríguez solicitó la absolución para Cristian Vargas, para Enzo Alvez Da Silva como era menor de edad al momento del hecho pidió que el juez de menores disponga de la pena, y para Ariel “Chinchulín” Cardozo pidió 25 años de prisión. Tal como lo adelantó Misiones Online el martes pasado, la sentencia se conocerá luego de la feria judicial, el lunes 22 de julio.

Pasadas las 8.30 de este jueves 4 de julio, se dio inicio a la lectura de los alegatos por el caso Miriam Cubas en el Tribunal Penal 1 de Eldorado.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Atilio León, Lyda Gallardo y Carla Bergottini de la Cámara Civil (que subroga a María Teresa Ramos).

El fiscal del caso es Federico Rodríguez, el abogado querellante es Fabio Toledano y los abogados defensores son Rodrigo Torres- defensor oficial a cargo de Enzo Alvez Da Silva y Cristian Vargas y Guiller Itatí Jones- defensor de Ariel Cardozo.

A los tres se les imputa por el delito de “homicidio agravado por alevosía, en concurso real de dos o más personas”. Cabe destacar que durante el desarrollo del debate oral y público, pasaron 32 testigos por el Tribunal y también declararon dos de los tres imputados: Enzo Alvez Da Silva y Cristian Vargas.

El abogado querellante Fabio Toledano abrió los alegatos, y al finalizar los mismos, explicó en diálogo con este medio que planteó que su acusación estuvo dirigida a los tres imputados, ya que según él hubo una co- autoria funcional en cómo se manejaron los tres en el hecho, la figura es un “homicidio agravado por alevosía, en concurso premeditado de dos o más personas”, con lo cual pidió la pena máxima para los tres, prisión perpetua.

La fiscalía luego no coincidió con su visión y apreciación de las pruebas, es decir que tienen diferentes posturas la fiscalía y querella, y el tribunal tendrá la última palabra.

En este sentido, fuentes judiciales ligadas al caso explicaron que la acusación de la querella omitió dos cosas, primero omitió describir el hecho que él consideraba que se configuró y segundo omitió hacer un pedido de pena. “En las conclusiones tanto el querellante como el fiscal, deben hacer un pedido de pena y una descripción del hecho que ellos consideran que se produjo. En el caso del fiscal, realizó la descripción del hecho que él consideró que se cometió que es practicamente idéntico al hecho que presentó la fiscal de instrucción y por el cual llegó el expediente al tribunal, con la diferencia que no lo pone en la escena del hecho a Cristian Vargas” indicaron.

Por otra parte, a su turno el fiscal Federico Rodríguez dejó en claro en los alegatos, que dos de los tres imputados se encuentran muy comprometidos. Cristián Vargas sería el menos comprometido porque todos manifestaron no verlo en cercanías del crimen. De la carátula “homicidio agravado por alevosía, en concurso real de dos o más personas” por el que se imputó a los tres jóvenes, Rodríguez quitó la “alevosía” y “en concurso real de dos o más personas”.

Al finalizar su alegato, el fiscal solicitó la absolución para Cristian Vargas por el principio de la duda, para Enzo Alvez Da Silva como era menor de edad al momento del hecho pidió que el juez de menores disponga de la pena, y para Ariel “Chinchulín” Cardozo solicitó la pena máxima por homicidio simple, de 25 años de prisión.

Con los alegatos finalizados del abogado querellante y el fiscal, cerca de las 12.30 se pasó a un cuarto intermedio, y se retomó la actividad pasadas las 13 horas, con los alegatos de los abogados defensores.

El abogado Guiller Itatí Jones, defensor de Ariel Cardozo, pidió la absolución de su cliente con el basamento legal de que el arma blanca encontrada, peritada con rastros de ADN de la víctima, no fue el arma homicida, porque se habla de un arma de doble filo, y dijo que las lesiones deberían haber sido mucho más profundas si se hubieran producido con esa arma que fue secuestrada. Pero al respecto el fiscal dijo que no necesariamente tuvo que clavarle el cuchillo hasta el fondo, pudo haberlo hecho con la punta y un poco más, y por eso se produjeron las lesiones que tenía Miriam Cubas.

Jones dijo además que no había pruebas como para sustentar una acusación así en contra de su cliente, criticó la actividad de la policía, la etapa de la instrucción, y la labor de la perito que hizo la autopsia psicológica porque consideró que esas menciones no tienen nada que ver con el derecho. Críticas con las que coincidió el defensor oficial Rodrigo Torres, quien por su parte, también pidió la absolución de sus defendidos: Enzo Alvez Da Silva y Cristian Vargas, porque dijo que en primer término no existen pruebas en contra de sus defendidos, y segundo por el principio de la duda.

Los alegatos finalizaron cerca de las 15 horas y tal como lo adelantó Misiones Online el martes pasado, la sentencia se conocerá luego de la feria judicial, el lunes 22 de julio a las 11 horas.

El caso

Cabe recordar que el asesinato de Miriam Cubas (16) ocurrió el martes 7 de abril de 2015, cerca de las 17 horas, en un pinar lindante al barrio Parque, de Puerto Piray. El caso conmocionó a la pequeña localidad, ya que minutos después del crimen, en dicho lugar un trabajador de la zona halló el cuerpo sin vida de la menor Miriam Estela Cubas, que presentaba 5 signos de heridas de arma blanca. Todo ocurrió cuando la joven se dirigía a su casa, por el atajo que solía tomar por el pinar, después de que se retirara de la BOP Nº 37, donde cursaba el 4º año.