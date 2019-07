IAAviM: destacan los proyectos de co-creación de Labko

Labko, el Programa de Vinculación Profesional para el Desarrollo de Coproducciones entre Euskadi y Misiones, desarrollado a partir del convenio entre el Clúster Audiovisual Eiken y el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), inició esta semana la instancia presencial de las tutorías para las ideas proyectos ganadoras, tanto en la ciudad de Posadas (Misiones, Argentina) como en Bilbao (País Vasco).

En Posadas, se encuentra trabajando el equipo de “Amaia”, integrado por el director misionero Diego Bellocchio, que tiene como guionistas a Miguel Gómez Tejedor (Euskadi) y Martín Servente (Argentina) y como productores a Yamila Barnasthpol (Argentina) y Asier Bilbao (Euskadi). Allí los acompaña el tutor argentino, Nicolás Battle. En tanto que Pedro Rivero, tutor por Euskadi acompaña a los integrantes de “Soberbio”, del director Lander Mújica (Euskadi), con guión de Sergio Acosta (Argentina) y Jon Mikel Gutierrez (Euskadi) y los productores Benjamín Correa (Argentina) y Unai Madariaga (Euskadi).

En este marco, el reconocido productor cinematográfico Nicolás Battle destacó que el proceso de Labko empezó con la presentación de proyectos y posterior selección donde se eligieron dos propuestas: “Amaia” y “Soberbio”. Luego se dieron las tutorías virtuales y actualmente se están dando las presenciales, “hay una expectativa muy grande y estoy muy contento de ser parte de Labko como tutor. Después de tantas instancias virtuales tenía ganas de trabajar cara a cara con los productores de ambos proyectos”, expresó. “Creo que Labko es muy importante para el acuerdo Eiken-IAAviM y la verdad que también es muy provechoso para los proyectos y los cineastas. Creo que es un paso adelante y el comienzo de una relación muy fructífera”, estimó.

Respecto de la dimensión económica del convenio entre el Clúster Audiovisual Eiken y el IAAviM, Batlle consideró que “es muy interesante fomentar las coproducciones entre Euskadi y la Provincia de Misiones. Se apunta no solamente a potenciar la identidad local y la diversidad cultural, sino también son proyectos de un alto impacto económico de amplia generación de empleo altamente calificado. Estos procesos que permiten tutorear proyectos de producción son muy bienvenidos porque ayudan a difundir nuestros contenidos fuera del país y aseguran la distribución de las películas en ambos países. En ese sentido creo que es una medida muy acertada y muy provechosa realmente. Celebro la realización de este primer Labko y voto porque tenga una continuidad a lo largo del tiempo”, manifestó.

Especializado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, Batlle es desde 1997 gerente de Magoya Films, desde donde produjo y co-dirigió premiados documentales como “Rerum Novarum” (2001), “Mundo Alas” (2009), “Wakolda” (2013), dirigida por Lucía Puenzo, y “El Patrón, radiografía de un crimen” (2015), dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por Joaquín Furriel.





Equipos con integración

Por su parte, el guionista y director de cine de País Vasco, Pedro Rivero indicó que “las tutorías virtuales que se realizaron previamente a las presenciales, “fueron bastantes intensas porque ha habido muy buena comunicación y buena predisposición por parte de los integrantes de cada uno de los equipos, tanto en Misiones como aquí en Euskadi. Todos los encuentros virtuales que hemos tenido han sido muy productivos, se ha avanzado bastante por lo menos en los contenidos del guión”, valoró. En tanto contó que “en el plazo de mes y medio que tuvimos antes de cumplir con una serie de metas para la presentación de los proyectos a diferentes mercados, conseguimos dar forma a sendos tratamientos argumentales bien estructurados y personalmente estoy muy satisfecho con el trabajo desarrollado tanto en un equipo como en otro”, marcó Rivero.

“En mi caso, que me toca estar como tutor presencial en el proyecto de ‘Soberbio’, aquí en País Vasco, es una oportunidad de trabajar mano a mano con los integrantes del equipo en el campo del guión. Es muy interesante porque en el caso de este proyecto hemos conseguido atraer interés de productores y de otras personas relacionadas con el audiovisual que nos pueden ayudar bastante. Así también, las dudas que puedan existir respecto del argumento las podemos hablar a lo largo de esta semana y podamos desguazarlas y salir con un planteamiento aún más sólido”, comentó.

Asimismo, el reconocido guionista consideró que es muy importante que estos proyectos se echen a andar y que se pueda ver que iniciativas como este convenio entre EIKEN-IAAviM “son alternativas viables para buscar sinergias y facilitar poner en marcha coproducciones internacionales. Si bien es cierto que este tipo de acuerdos están sujetos las diferentes legislaciones que tienen cada país, pero me sorprende que otros modelos de este tipo no se hayan puesto en marcha con anterioridad. Me parece que es un planteamiento pionero en Euskadi y que genera posibilidades bastante amplias para que se puedan llevar a cabo proyectos. Es de destacar que enseguida se ha visto la integración de los equipos, teniendo en cuenta que lo preocupa a los de un lado del charco también preocupa a los del otro lado. Se trata de tender un puente que ayude a que las ideas se puedan poner en común para poder trabajar de manera conjunta, lo que es muy interesante”, remarcó.

Cabe destacar que Rivero es escritor, productor y director de cine y televisión, novelista gráfico y autor de teatro. Por su película de animación “Psiconautas, Los Niños Olvidados” (2015), estrenado en Francia y Estados Unidos, obtuvo 18 premios y más de 90 selecciones en festivales internacionales, además del premio Goya al Mejor Largometraje de Animación 2017 y el premio Platino al Mejor Largometraje de Animación 2017 como también fue preseleccionada para los premios Oscar. Asimismo, tiene una vasta trayectoria en el campo audiovisual con destacados trabajos tanto en la cinematografía como en la televisión ibérica.

(A.S)