AhoraCarne: el Iplyc le permitirá a 30 mil misioneros de tarjetas sociales llegar a este programa

La participación del Instituto Provincial de Loterías y Casinos en el reciente programa lanzado por el gobernador Passalacqua será que los 30 mil beneficiarios de tarjetas sociales también gozarán de los beneficios de descuentos de 15 por ciento para la compra de este alimento. Rojas Decut explicó que el 10 por ciento se descuenta directamente desde el comercio y el 5 restante lo hace el Iplyc en la próxima liquidación.

Héctor Rojas Decut, presidente del Iplyc SE (Red Ciudadana).

El actual presidente del Iplyc, Héctor Rojas Decut, habló de la implementación del nuevo programa lanzado por el gobierno de Misiones para formar parte de la familia “Ahora”. Se trata del AhoraCarne. “Nosotros como Iplyc formamos parte del gobierno acompañando la política del gobernador Passalacqua. Tenemos 30 mil beneficiaros con tarjetas sociales que van a poder acceder también a los descuentos”, dijo.

Respecto a como será el mecanismo de este programa y de los 15 por ciento de descuentos en la compra de carne, Rojas Decut señaló una parte del descuento es directamente con el comercio y la restante se ve reflejada en la próxima liquidación.

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó en la mañana de ayer el lanzamiento del “Ahora Carne”, programa que busca promover el consumo y mejorar las condiciones de compra del producto en el mercado local, en asociación con entidades financieras, la CEM y comercios que se dedican al rubro.

Como en todos los programas que se pusieron en marcha a partir del “Ahora Misiones”, acompañaron al Gobernador el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, representantes del sector cárnico, autoridades de los bancos Macro, Nación y Credicoop, miembros de la Confederación Económica de Misiones (CEM) y el presidente de Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc).

Por último, Rojas Decut destacó la política de estado que muestra el gobierno Provincial y dijo que Misiones hace punta con estos programas. LO que no quiere decir que en otras provincias no se implemente sino que simplemente puede no funcionar. Acá funciona perfectamente, dijo.