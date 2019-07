VIVO Lopetegui, en el Senado: “El apagón fue por error operativo de la empresa Transener”

El secretario de Energía presenta un informe ante la Cámara Alta y responde preguntas de los legisladores.

A 17 días del apagón masivo que afectó a casi toda la Argentina, parte de Uruguay y Brasil, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, brinda explicaciones ante el Senado. “Ya tenemos un diagnóstico de lo ocurrido. Identificamos a los responsables de cada una de las fallas”, expresó el funcionario en el inicio de su presentación.

Minutos después, y ante la comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado de la Nación, comenzó a detallar la cadena de errores que provocaron el corte general y responsabilizó a la empresa Transener, encargada de la red de alta tensión.

“El 18 de abril, una de las dos líneas de distribución de energía estaba fuera de servicio porque Transener tenía que mudar una torre, ya que el río estaba muy cerca de la torre inaugural, y estimaron que iban a demorar tres meses en hacer una nueva y reconectar lo que antes estaba unido a la original”, señaló Lopetegui.

Y continuó: “Para garantizar el suministro, la empresa construyó un “By pass” (línea de distribución provisoria). El problema no fue que una de las redes redes estaba fuera de servicio, porque había otra, sino que al producirse el cortocircuito salió de circulación toda la demanda del sur, entonces para compensar la ausencia de esa demanda, la Desconexión Automática de Generación (DAG) tendría que haber enviado una señal hacia el norte para pedir que bajen parcialmente el envío de energía y que corten, entendemos, 1200 megas. Esa señal no existió por una falta de adaptación a la nueva topología”.

En ese tramo de su presentación, Lopetegui explicó el motivo por el que la DAG no funcionó. “Transener, cuando construyó el “By pass”, cambió la arquitectura de la red, por lo que tendría que haber reprogramado los parámetros de la DAG. El sistema aún creía que tenía dos líneas de alimentación y por un error operativo de la empresa, ya que no se siguió el protocolo establecido, esa desconexión automática no se disparó. Esto fue reconocido por la firma, no hay duda de que evaluaron que no hacía falta reprogramar, cuando debieron hacerlo”.

Las responsabilidad, de acuerdo a la presentación de Lopetegui, también se extiende a generadores y distribuidoras. El funcionario aseguró que si los primeros “no se hubieran desenganchando prematuramente” y los esquemas de alivio de carga de las segundas no hubiesen fallado, el apagón solo habría afectado al 40% de la población.

Lopetegui, a su vez, deslindó de responsabilidad al Estado frente a la falla de Transener: “El Estado en ningún país hace vigilancia continua cuando regula la actividad del sector privado porque eso es imposible. Establece reglas, mide los resultados y aplica sanciones”.

El apagón

El incidente se produjo el domingo 16 de junio a las 7:06, cuando dos líneas que transportan energía desde las centrales hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande se “desengancharon” de la red que abastece a casi todo el territorio nacional. El sistema estaba preparado, afirmaron desde el Gobierno, para soportar la caída de una línea, pero el hecho de que hayan sido dos, en simultáneo, -mientras además una tercera no se encontraba disponible desde mediados de abril- hizo que el aporte eléctrico que llega desde esa región quedara neutralizado.

FUENTE TN