Reciben trabajos fotográficos en formato digital e impreso para una muestra en el Parque

Esta oportunidad está destinada a fotógrafos amateurs y profesionales, y la recepción de los trabajos será el jueves 4 de Julio a partir de las 19 Hs en la Planta Baja de las salas de Arte del Parque del Conocimiento. El máximo de trabajos a presentar, ya sea en formato digital o en soporte físico, es de 20 imágenes. No se necesita inscripción previa y la revisión se realizará en el SUM del 4to piso el día viernes



En el marco de la muestra Arquitectura Futurista, que se inaugura este jueves, se recibirán Portfolios Fotográficos, los cuales serán revisados por las expertas Elda Harrington y Silvia Mangialardi.

Este jueves será la inauguración de la muestra “Arqueología futurista: La desertificación de Mongolia”, de Lee Daesung, realizada por el Centro Cultural Coreano y la Embajada de Corea. En este contexto se realizará la Charla “Fotografía Contemporánea Coreana” a cargo de Elda Harrington y Silvia Mangialardi (en sala de Prosa), que trabajan esta temática desde hace más de una década y que recibirán los trabajos (formato digital o impreso) de los fotógrafos que decidan acercar sus portafolios para su correspondiente análisis por parte de las expertas.

ACERCA DE LA NUESTRA

La exposición “Arqueología futurista: La desertificación de Mongolia” refiere a cómo la vida nómada ha sido fundamental para la cultura mongola tradicional a lo largo de la historia. Incluso con los cambios provocados por la urbanización en los últimos años, el 35% de los mongoles vive una vida nómada y, por lo tanto, aún dependen de su vasta y abierta tierra para sobrevivir.

Esto es cada vez más difícil porque su forma de vida tradicional se ve amenazada debido a los graves cambios en la tierra. Según una encuesta realizada por el gobierno de Mongolia, alrededor de 850 lagos y 2000 ríos y arroyos se han secado. Esta pérdida de agua está contribuyendo a la desertificación de Mongolia, ya que el 25% de su tierra se ha convertido en desierto en los últimos 30 años.

La muestra intenta recrear un diorama de museo con personas reales y su ganado en un lugar real de la Mongolia desertificada. Se basa en la imaginación sobre personas intentan ingresar al diorama para sobrevivir en el futuro. Esto se logra con imágenes impresas en un lienzo colocado junto con el horizonte del paisaje real.

Daesung Lee: Fotógrafo coreano residenTe en París, y desarrolla un enfoque conceptual de la fotografía documental utilizándola como un medio para comunicar su propia comprensión del mundo. Su trabajo ha sido exhibido en numerosos festivales internacionales y también ha sido ampliamente publicado en medios internacionales, incluyendo Le Monde, The New Yorker y Geo Magazine Germany

Fue ganador del “Sony World Photography Awards” en 2013 y 2015. También ganó el Lens Culture Portrait Award en 2015 y el Prix Voies-Off Arles en 2016.

La inauguración se llevará a cabo en la Sala 2 de Centro de Arte del Parque del Conocimiento y podrá ser visitada de martes a viernes de 8 a 18 Hs y Sábado, Domingo de 15 a 20 Hs



Sobre las disertantes y revisoras:

ELDA HARRINGTON (Presidente de la FLA-Fundación Luz Austral)

Nace, vive y trabaja en Buenos Aires. Es abogada y fue docente en la Universidad de Buenos Aires. Desde 1984 se dedica a la fotografía. Es fotógrafa, curadora, editora, docente y se dedica a la gestión cultural en el área de la fotografía.

Como fotógrafa participó en numerosas muestras colectivas e individuales en 21 provincias argentinas y en el exterior. Obras suyas se encuentran en colecciones permanentes de museos del país y del exterior, así como en colecciones particulares.

Como docente, funda en 1987, la Escuela Argentina de Fotografía, la que dirige en la actualidad.

En 1989 crea, organiza y dirige los Encuentros Abiertos-Festival de la Luz durante 30 años. Desde 1998 los asocia al Festival of Light, cuya coordinación general ejerce de 2006 a 2014. Se trata de una organización de los principales festivales de los 5 continentes. De este modo ayuda a darle mayor visibilidad a la fotografía argentina en el mundo.

En 1999 se crea la Fundación Luz Austral, la cual preside, con el objetivo de promover la fotografía en Argentina.

Ha participado de eventos de fotografía nacionales e internacionales como autora, curadora, revisora de portfolios, jurado o dictando conferencias.

Formó parte del Comité Asesor Internacional del Mois de la Photo de Paris. Fue asesora de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, del departamento Cultural de la Cancillería Argentina y es asesora permanente de organizaciones internacionales.

SILVIA MANGIALARDI

Nació en Buenos Aires, donde actualmente reside y trabaja. Es ingeniera naval graduada en la Universidad de Buenos Aires. Desde 1980 se dedica a la fotografía.

Fue fundadora y directora de Ediciones Fotográficas Argentina y, desde 1984 a 2012, dirigió Fotomundo, revista Argentina de Fotografía fundada en 1966.

Ha editado libros (“Buenos Aires, una Visión Fotográfica” /Ediciones Culturales Argentinas y Fotomundo) entre otros y curado numerosas exposiciones de proyección nacional e internacional como “Buenos Aires, una Visión Fotográfica”, “Tango des Porteños”, “Los Argentinos y el Trabajo”, “Imágenes de los Argentinos”

Como periodista ha entrevistado a muchas de las más importantes figuras de la fotografía contemporánea: Joel Peter Witkin, Ralph Gibson, George Rousse, Larry Fink, Chema Madoz, Rafael Navarro, Martin Parr, Agnes de Gouvion Saint-Cyr, Willy Ronis, Dani Yako, Marcos López, Ataulfo Pérez Aznar, Eduardo Medici, Sara Facio para nombrar solo algunos. Estos reportajes se han publicado en Argentina y en el exterior.

Ha sido jurado de importantes concursos a nivel provincial, nacional e internacional.

Ha organizado los concursos de Fotografía de La Feria del Libro y de ExpoImagen entre muchos otros.

Ha coordinado diversos eventos culturales. Fue una de las fundadoras de los Encuentros Abiertos en 1989 y desde 2010 está a cargo de la dirección artística del Festival. Desde 1999 es miembro de la Fundación Luz Austral.

Ha dictado conferencias sobre fotografía Argentina contemporánea en el país y en el exterior (Houston Center for Photography, Corpus Christi Museum of Science and History Texas, The Americas Society de Nueva York, entre otros).

