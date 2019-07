En las últimas dos semanas se triplicaron los casos de gripe en Misiones

El hospital Pediátrico pasó de atender 180 consultas diarias a 300, igualmente el Sanatorio Boratti de 50 a 150. Sugieren tomar los recaudos para cuidarse de las bajas temperaturas y vacunarse quien no lo hizo y está en el grupo de riesgo. Aclaran sin embargo, que el aumento de las consultas son las normales para la época.

Manuel Riera. Radio Libertad

El director Médico del Sanatorio Boratti, Manuel Riera, aseguró que el Sanatorio es en cierta forma el reflejo de lo que pasa en la ciudad y la provincia. En este sentido dijo que están cursando las semanas más complicadas con respecto a casos de gripes. “Se nota una mayor demanda en cuanto consultas, en comparación a 15 días atrás… Con los chicos no se da a vasto”, señaló. No obstante, aclaró que el aumento de las consultas son las normales para la época. “No estamos en la misma situación de 8 10 años atrás”, dijo.

Detalló que los casos más comunes son influenza tipo B, aunque se dieron casos de gripe A, pero en menor frecuencia que años anteriores, marcó.

Riera indicó que también se dieron casos de gripe A, indicó que a diferencia de la gripe común, al tercer día los síntomas suelen potenciarse: dolor en el cuerpo, fiebre fuerte. “Ahí tiene que sospechar que estamos en presencia de la gripe A, o una complicación de la gripe, como bronquitis u otro cuadro”, explicó.

Recomendaciones para evitar gripes fuertes

El médico indicó que quien no está vacunado contra la gripe A, aún está a tiempo. Asimismo sugirió no sacar de la casa cuando el niño está con síntomas gripales para no empeorar el cuadro y para evitar contagiar.

No exponerse a los cambios violentos de temperatura. Recordó que en Misiones suele bajar 4 o 5 grados en una hora.

Remarcó la importancia de lavarse constantemente las manos ya que es un trasmisor de virus.

También sugirió no compartir el mate, “cada uno debiera tener su mate ya que la bombilla es un gran foco de contagio”, señaló. Recomendó también cubrirse la boca cuando se estornuda. Cuando aparecen los primeros síntomas, aconsejó tomarse un tiempo para ver si es un cuadro leve y no exponerse a un conglomerado de gente, donde puede adquirir otros virus.