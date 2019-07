Escuela de canotaje adaptado en Posadas, un espacio de inclusión para las personas con discapacidad

Todos los miércoles por la tarde, funciona en el balneario El Brete, la Escuela Municipal de Canotaje Adaptado. La iniciativa, que nace en el año 2011, tiene como objetivo no solo la práctica del deporte, sino la generación de un verdadero espacio de inclusión para las personas con discapacidad. “Se trata de que las personas sean independientes y puedan desarrollar su vida de la forma más normal posible. Con el canotaje les impulsamos a que remen como cualquier persona, que disfruten el río”, explicó Sergio Balatorre, Jefe de Seguridad de Playas y profesor de la escuela.

Para Balatorre, el componente esencial del espacio, más allá del canotaje en sí mismo, es la motivación, “es darse cuenta que pueden desarrollar la actividad, quizás con más esfuerzo o más voluntad, pero pueden hacerlo, no deben privarse de nada.” Sumado a esto, la actividad también ayuda a mejorar la salud y la calidad de vida, dado que muchas veces la discapacidad motriz trae asociada el sedentarismo. “Para un chico que no puede trasladarse en tierra normalmente, subirlo a una piragua, desplazarse por el rio, estar al aire libre, disfrutar de la naturaleza, es sumamente motivador”

La propuesta nace en el año 2011, a un año de la tragedia del Paraná, por lo que al principio causó temor en la sociedad. Sin embargo, decidieron hacer una “prueba piloto” en el lago del Parque del Conocimiento, de forma de poder controlar mejor y ver más de cerca a todas las embarcaciones. La prueba tuvo éxito y poco después se trasladaron a las aguas del Paraná “para disfrutar del rio abierto, de la playa, de otro entorno”. La actividad se desarrolló desde ese año y tuvo una pausa entre el 2015 y el 2017, año en el que se retomó hasta el día de hoy. “Pensamos en una actividad en que no dependan de las piernas para desplazarse. Después se fueron incorporando personas con discapacidad visual, personas con síndromes de Down, y actualmente no hay restricciones”, indicó Balatorre.

(Sergio Balatorre)

La actividad es gratuita, y las personas que quieran disfrutarla deben acercarse a la Dirección de Discapacidad de la municipalidad, hacer su ficha, y a partir de allí, acercase los miércoles de 16 a 18 hs a El Brete. Actualmente son 12 personas, dado que debe navegar un profesor por alumno. Pero las incorporaciones están abiertas ya que los alumnos de canotaje comunitario pueden asistir a ese horario y trabajar con los chicos con discapacidad, “así tenemos un doble propósito, mas alumnos y una actividad de socialización”, expresó Balatorre.