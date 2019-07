El comunicado oficial de Facebook ante la caída de la red social en todo el mundo

Si WhatsApp, Instagram o Facebook no te están funcionando ahora mismo no es problema de tu conexión a Internet ni de tu móvil, existe un problema general en diferentes partes del mundo. En la última hora los usuarios han reportado problemas con los tres servicios de Facebook, que parece están afectados a nivel general por un error en el sistema.

Desde el Twitter oficial de la Red Social Facebook manifestaron que:

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We’re sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown

— Facebook (@facebook) 3 de julio de 2019