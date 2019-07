Netflix prepara nuevos estrenos  para las vacaciones de invierno

El mes de julio habrá importantes estrenos en Netflix con una grilla mensual marcada por la despedida definitiva del clásico “Orange is The New Black”, la primera gran producción realizada por el gigante del streaming.

Una de los debuts más esperados será la tercera temporada de “Stranger Things”, que desplegará varios nuevos peligros al grupo de amigos que descubrirá cómo el mal cambia de forma y siempre los acecha. También debutará la tercera parte de “La casa de papel”, la exitosa serie española que sumó fanáticos en todo el mundo. Entre las películas habrá una nueva versión definitiva del clásico de ciencia ficción, “Blade Runner: The Final Cut”. Y debutará “El hijo”, con Joaquín Furriel quien interpreta a un pintor que debe afrontar su paternidad. Aquí un repaso por las producciones más destacadas.

Series

Stranger Things 3. La esperada tercera temporada de esta serie ambientada en la década del ochenta, en Indiana, Estados Unidos. La trama de la historia gira alrededor de la repentina desaparición de un niño y la agobiante búsqueda de la familia, los amigos y la policía, que terminan enredándose en un extraordinario misterio. La tercera temporada de “Stranger Things” sucede en el verano de 1985, durante el eceso escolar, cuando el grupo comienza a bordear el fin de la adolescencia y aparece el amor entre algunos de los amigos. Ese idilio, sin embargo, se evaporará porque surgirán nuevas amenazas y enemigos. Desde el 4 de julio.

La casa de papel 3. Ocho ladrones toman rehenes y se resguardan en la Fábrica Nacional de Moneda de España, mientras el líder de la banda manipula a la policía para cumplir con su plan. La tercera parte de esta serie que ganó el Emmy Internacional y el Premio Fénix al mejor drama, estará disponible desde el 19 de julio.

Orange is The New Black 7. Esta serie que ganó premios Emmy —de la creadora de Weeds— relata la historia de una neoyorquina de clase media que termina pagando con la cárcel un pecado de juventud. “Orange is The New Black” fue una de las primeras grandes producciones que Neflix logró imponer en el mercado. Los trece episodios de la séptima, y última temporada, estarán disponibles desde el 26.

Películas

Blade Runner: The Final Cut. En una Los Ángeles distópica y asfixiante, el ex Blade Runner Rick Deckard debe regresar al servicio activo para retirar a cuatro réplicas que escaparon de las colonias. La subieron ayer a la plataforma.

A quemarropa. Un Thriller protagonizado por Anthony Mackie y Frank Grillo, quienes ya compartieron set en “Capitán América: El Soldado de Invierno”. La historia de un enfermero que es obligado a ayudar a un sospechoso de un asesinato. Con su esposa embarazada en juego, el enfermero rápidamente se involucra en una carrera contra el tiempo que incluye a criminales rivales, policías corruptos y balas, muchas balas. Dirigida por Joe Lynch. Desde el 12 de julio.

Secreta obsesión. Una mujer despierta con amnesia parcial después de ser víctima de un ataque violento. Intentará confiar en su entorno para reconstruir su pasado, cueste lo que cueste. Un thriller protagonizado por Brenda Song, Mike Vogel y Dennis Haysbert. Desde el 18 de julio.

El hijo. Película de Sebastián Schindel, protagonizada por Joaquín Furriel quien interpreta a Lorenzo, un pintor cincuentón, ansioso por el hijo que tendrá con su nueva esposa. Durante el embarazo, ella se obsesiona con la maternidad alternativa. Desde el 26 de julio.

Documentales

La guerra contra las mujeres. Este documental, filmado a lo largo de tres años en diez países distintos, da voz a las mujeres que se volvieron tanto víctimas de la violencia sexual como armas de guerra. Ayer la subieron a la plataforma.

El hombre, el monstruo, el misterio. En este falso documental, David Harbour busca explicar cómo su padre, una estrella de los setenta, sigue siendo uno de los enigmas más legendarios. Desde el 16 de julio.

Fuente: Los Andes

