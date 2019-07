Laura de Aira: “Me dediqué a la docencia porque necesitaba emprender y ayudar a otros, por eso decidí formar a la gente”

La reconocida bailarina, coreógrafa y maestra de danza rosarina, radicada en Misiones, pasó por el programa Los de Acá para contar detalles sobre su vida y trayectoria, hoy como directora de Ballet y Formación Artística del Centro del Conocimiento.

A la hora de definirse Laura de Aira reflexionó: “La verdad, nunca me puse a pensar, soy luchadora, leonina y como buena leonina, lo que tengo en la cabeza lo tengo que hacer cueste lo que cueste. Soy perseverante, constante, así me considero porque soy así”.

Seguidamente comenzó a recordar cómo se fueron dando sus primeros vínculos con la danza durante su infancia: “Realmente la danza es mi vida. Amo muchísimo la danza. No solamente la clásica que fue lo que más hice, sino todo tipo de danzas. A los 6 años comencé porque me gustaba entonces mi madre me llevó a la escuela municipal Ernesto de Larrechea de la ciudad de Rosario, porque yo viví allí, soy rosarina y hace 38 años que vivo en Misiones. Así que ya soy misionera”.

De esta manera, dio sus primeros pasos aprendiendo danzas españolas a los seis años en Rosario, y luego siguió por las danzas clásicas.

En cuanto a esta última disciplina consideró que es necesario mantener: “Mucha disciplina, trabajo y estudio. No podés aprender danza clásica de un año para otro, son por lo menos 7 o 9 años y te lleva toda la vida porque uno siempre sigue aprendiendo algo. Con cada maestro que tenés vas adquiriendo distintas enseñanzas, te vas fortaleciendo tanto con uno como con otro, en el equilibrio, en los giros, en los saltos, en las baterías, porque cada maestro tiene su estilo de enseñar y es fuerte en distintas cosas de la danza. Todo eso forma a un bailarín o una bailarina”.

Durante su juventud tuvo el honor de pasar por varios escenarios del país: “Bailaba en todos lados, el escenario afuera, en el teatro, donde sea, me gustaba bailar. No había oportunidad que yo me perdiera de bailar en algún lado. Bailé por todos lados y después de años de estar en un lugar y otro… me dediqué a la docencia. Lo hice por necesidad, no de dinero, sino que a veces en el lugar donde estaba viviendo, no veía que hubiera alguien como para hacer lo que yo quería, entonces trataba de formar a la gente”.

Luego de vivir en Rosario, Capital Federal y Salta, finalmente se mudó a Misiones en el año1975. “Llegué a Misiones para trabajar con el Ballet Juvenil de la Provincia que se creó en el año 1976. Se llamaron a inscripción y empezamos. En 1977 se creó la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNaM, estaba Juan Carlos Solís como secretario y me pidió el Taller de Danza Contemporánea y el Grupo Experimental de Danza Contemporánea de la Universidad donde trabajé durante 16 años”.

Durante este tiempo realizó la maestría de ballet clásico en Moscú, ciudad que visitó en reiteradas oportunidades.

Hoy por hoy, considera: “Tengo mucho para dar todavía, realmente me encanta lo que hago y como he hecho muchas cosas, he viajado mucho y veo las necesidades que tiene la juventud y los niños hoy en día. Se creó la Academia del Ballet de Moscú. Se hizo un convenio entre el Gobierno y la Universidad Nesterova donde venían los maestros rusos, porque lo que se está enseñando en la escuela es la técnica clásica vaganova, que es una técnica rusa, una de las mejores del mundo” .

Actualmente la escuela funciona en el Parque del Conocimiento y los estudiantes participan de competencias en Nueva York, Bélgica, además de competir con bailarines de Corea del Sur y otros países.

También, recibieron varias becas a Nueva York a través de la American Academy of Ballet New York, a cargo de su director artístico Lawrence Kaplan.