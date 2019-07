¿Cuál es la diferencia laboral entre los feriados del 8 y 9 de julio venideros?

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, informaron sobre los derechos laborales que corresponden en ambos feriados. Señalaron que es importante considerar que el lunes 8 de julio no se considera un feriado inamovible, sino con fines turísticos, por lo que los beneficios para los colaboradores de un comercio no son similares en ambas fechas.

El Ministerio del Interior señaló que “el lunes 8 de julio es un día no laboral con fines turísticos y el martes 9 es feriado por el Día de la Independencia”. Por lo tanto, el próximo martes es un feriado inamovible, pero no implica que el 8 se acople y genere un puente para todos los trabajadores.

¿Qué significa no laborable?

Es el empleador quien decide si le concede, o no, el día al trabajador. De este modo, cada empresa define qué carácter le dará al lunes 8 de julio.

Además, si el empleador decide que sus empleados trabajen, no habrá ninguna paga doble ni obligación de brindar un adicional. Es decir que en el sector privado el lunes 8 quedará a disposición de cada empresa.