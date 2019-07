CopaAmérica: Argentina buscar arruinarle la fiesta a Brasil para meterse en la gran final del Maracaná

Desde las 21:30, Messi y compañía enfrentarán al local, en una de las semifinales del certamen continental que se juega en territorio brasileño. Scaloni no confirmó el equipo aunque se espera que mantenga el tridente ofensivo en el ataque.

La Selección de Scaloni afronta su mayor desafío en las semifinales de la Copa América. Perfilando el mismo equipo que venció a Venezuela, la Albiceleste buscará hacer historia para meterse en otra definición, frente a Chile o Perú. Se juega en Belo Horizonte, desde las 21.30 y con transmisión de TyC Sports y la TV Pública.

La Selección Argentina enfrentará este martes su mayor desafío de la era de Lionel Scaloni al frente del equipo. Por las semifinales de la Copa América 2019, se medirá con el local Brasil en el estadio Mineirao de Belo Horizonte en un clásico siempre vigente, y que sin dudas dejará su huella en el porvenir del equipo.

El ganador se asegurará un lugar en la definición que se disputará el domingo 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro ante Chile o Perú, que jugarán el miércoles en Porto Alegre. El perdedor, en cambio, irá por el tercer puesto el sábado en San Pablo.

Para los últimos dos encuentros, con triunfos ante Qatar por la fase de grupos y Venezuela en los cuartos, Lionel Scaloni mutó el 4-4-2 que tenía planeado en la previa en un 4-3-3 con el tridente ofensivo integrado por Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez. Y, pese a que en la víspera el DT solo confirmó al Kun entre los once, se espera que repita la fórmula empleada contra la Vinotinto.

Brasil, por su lado, no cambiará su postura respecto al encuentro con Paraguay que ganó en los penales, pero todavía no tiene definida su alineación ya que el lateral izquierdo Filipe Luis arrastra una molestia muscular y, en caso de no llegar, será reemplazado por Alex Sandro.

En el mediocampo se impone el retorno de Casemiro tras cumplir la fecha de suspensión en lugar de Allan, mientras que en ofensiva se mantendrán los peligrosos Gabriel Jesús, Coutinho, Everton y Firmino, quienes lograron que no se sienta la pesada ausencia de Neymar.

En caso de empate en el tiempo reglamentario y a diferencia de lo establecido para los cuartos de final, habrá un alargue de dos tiempos de 15 minutos y, de persistir la igualdad, se definirá el ganador con tiros desde el punto penal.

Fuente TyC Sports