Productores de maíz optimistas con la demanda de balanceados

Los productores y socios de la Cooperativa Agropecuaria y Forestal Paraíso Limitada, ubicada en San Pedro, se mostraron optimistas con la demanda existente de balanceados elaborados por la entidad y planean aumentar la producción primaria en sus chacras como también la capacidad de la fábrica que los agrupa.

La Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Paraíso Limitada fue parte del grupo de entidades que tiempo atrás recibió asistencia del gobierno provincial, a través del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), por 3 millones de pesos para levantar la cosecha que fue calificada por su presidente, Ilvo Mattje, como “muy buena”.

La cooperativa cuenta en forma directa con 58 socios, pero también compra la producción a colonos no socios de la zona para abastecer la demanda existente. Se encargan de todo el proceso, incluso de la venta de semillas e insumos. Disponen de una camioneta y camión para repartir los alimentos balanceados que elaboran para aves, cerdos y vacas, entre otros productos.

El presidente de la entidad explicó que “este año el rinde fue excelente porque el clima colaboró bastante. Solo en un momento con una lluvia muy grande nos llegó maíz húmedo y algo quedó en las chacras porque no tuvimos tiempo de cosechar, pero en general se logró sacar la mayor cantidad”.

Mattje precisó que “nos faltan silos y lugar para almacenar cuando vemos que el tiempo pone en riesgo la producción, porque no tenemos suficiente espacio para guardar la producción en grandes volúmenes”. Pero destacó “los logros de esta cooperativa porque abastecemos a toda la zona y tenemos mucha demanda de los feriantes de toda la provincia, además no solo compramos a los socios sino también a los colonos no socios y eso es de mucha importancia en la chacra”.

Hay productores que tienen 3, 4 hectáreas de maíz y otros que superan las 15 hectáreas. “Necesitamos más granos porque nuestra demanda es mucha, actualmente fabricamos alimentos para pollos parrilleros, ponedoras, para cerdo y ganado vacuno, también vendemos maíz en grano y maíz partido”, comentó.

El cooperativista hizo hincapié en el movimiento económico que genera en San Pedro porque todo queda en la zona, “antes teníamos que comprar los balanceados en otros lugares igual que el maíz, ahora sin embargo es todo local”.

Aumentar la producción

La cooperativa actualmente cubre ampliamente las expectativas que tenían hace unos años, por ello presentaron un proyecto de ampliación y atender la demanda. “Ahora producimos 500 kilos por hora de balanceados y queremos llevar a 3.500 kilos por hora porque hay un buen mercado para este tipo de productos”, apuntó Mattje.

La productora Rosemery Hengen también coincidió en que “el tiempo nos ayudo bastante, tuvimos una buena cosecha no podemos quejarnos”. Junto a su familia tienen 16 hectáreas de maíz y se proponen aumentar la producción y seguir diversificando en la chacra porque “hay demanda y es un excelente ingreso”.

Marcelo Vargas opinó que “esto es una buena alternativa, ya que el tabaco está cada vez más complicado y muchos queremos ir cambiando de rubro”, al hablar sobre la siembra de maíz. No obstante reconoció que “para tener una buena cosecha hace falta invertir”. Contó que en su caso con 16 hectáreas invirtió unos 180 mil pesos, de lo que obtuvo buenas ganancias.

El productor Hugo Frey ratificó lo expresado por Vargas respecto al tabaco y se mostró optimista con el maíz porque “es una buena opción para el colono ya que es mucha la demanda en Misiones. Pero tenemos que mejorar la producción y la calidad para tener un mayor rendimiento”. Sobre esto último dijo que para la próxima temporada anexarán productos para mejorar el suelo, porque “aquí todo lo que se produce se vende”.

La Cooperativa Agropecuaria y Forestal Paraíso Limitada tiene más de 25 años de actividad en San Pedro. En 2014, inauguró la fábrica de alimentos balanceados para animales de granja, que está ubicada en Colonia Paraíso. Ahora anhela ampliar esa planta para atender la demanda existente.