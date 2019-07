Lo abandonaron, lo adoptaron y lo devolvieron: la triste historia de Lautaro, el perro que busca una familia

Barry busca un hogar. Instagram.com/loscallejeritosdeflores

Lautaro pasó dos años esperando a una adopción que llegó hace cinco meses. Fue a una casa donde debían hacer lo que él ya había hecho: esperar con paciencia. Darle tiempo a que crezca, a que se adapte, a que se forme un vínculo que ni la muerte pueda romper.

A Lautaro, sin embargo, lo devolvieron y quedará encerrado en un pensionado. ¿Mejor que la calle? Sí. ¿Peor que en un hogar? También.

Sus rescatistas se imaginan ese abrazo. “El lunes nos reencontraremos después de 5 meses de no vernos. Seguro te sentirás feliz, pensarás que fuimos a visitarte, vas a saltarnos y llenarnos de empujones. Algún cabezazo nos vamos a ligar. Nosotros te vamos a llenar de besos sin esperar que los devuelvas, sabemos que no sos besuquero”, escriben en Instagram.

Ellas le piden perdón por la inhumana humanidad. “Una vez más te vuelven a fallar, como cuando te abandonaron años atrás…”, se lamentan. Y enumeran ese contraste que tiene él… Y todos nosotros.

“Vos sos como sos, salvaje y manso, dulce y bruto, enérgico y tranquilo. Sos un perrazo, lleno de matices, hermoso y leal…”, aseguran, mientras piden una adopción para siempre, llorando.

No es una explicación decir que Lautaro fue abandonado porque rompió un objeto, porque no entendió o porque necesitaba más salidas. Se trataría de otra artimaña para simplificar lo que nosotros no podemos decir o comprender.

Los perros tampoco entienden todo. Pero sí aman al instante. Lo que pasa es que a veces, en ese juego de diferencias y tiempos, ellos tardan más en educarse que sus humanos en descartarlos.

Es ésa la incapacidad que destruye todo.

El texto completo sobre Lautaro

Difícil escribir sin llorar… Este lunes volvemos a empezar. Volverás al Pensionado en donde esperaste más de 2 años poder salir para irte a vivir en familia.

El lunes nos reencontraremos después de 5 meses de no vernos. Seguro te sentirás feliz, pensarás que fuimos a visitarte, vas a saltarnos y llenarnos de empujones, algún cabezazo nos vamos a ligar. Nosotros te vamos a llenar de besos sin esperar que los devuelvas, sabemos que no sos besuquero.

Y emprenderemos viaje…

Como un juego de mesa volveremos al punto de partida. Vos encerrado en un canil sin entender qué pasa y nosotros rogando que el tiempo pase pronto para que puedas volver a salir y nunca más volver.

Queremos pedirte perdón, a pesar de no tener la culpa, nos sentimos responsables.

Queremos brindarte algo mejor pero no está a nuestro alcance.

Te prometemos que serás nuestra prioridad.

Una vez más te vuelven a fallar, como cuando te abandonaron años atrás…

Vos no sos el culpable querido Lautaro, la gente es la que siempre se equivoca.

Vos sos como sos, salvaje y manso, dulce y bruto, enérgico y tranquilo. Sos un perrazo, lleno de matices, hermoso y leal …

¡Lautaro en adopción responsable y para siempre!

