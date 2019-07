Homicidio frente al juzgado de Eldorado: la hija de la víctima aseguró que “a pesar de todo confía en la justicia”

Ayer a la mañana los familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas allegadas despidieron inmersos en un profundo dolor los restos de Mariano Antonio Skeppstedt, que fueron sepultados en el Cementerio La Piedad de la Capital del Trabajo. El hombre murió casi en el acto producto de los golpes que le propinó el ex novio de su hija, el viernes pasado frente a un juzgado de Eldorado.

Natalia Skeppstedt, hija de la víctima, quien además es abogada y trabaja en el Poder Judicial, agradeció ayer a la comunidad de Eldorado por los mensajes de apoyo ante tan difícil situación y también a las personas que auxiliaron a su padre fuera del Juzgado.

“A todas las personas de Eldorado y de Posadas, donde yo vivo, que se han acercado a brindar su solidaridad y que se han puesto en colaboración”, expresó y luego aseguró que “estamos consternados por todo lo que sucedió”.

No obstante, rápidamente aclaró que lo que ocurrió “no fue una tragedia porque una tragedia es otra cosa sino que fue la consecuencia del acto de un psicópata que estaba decidido a actuar de una manera ilegítima, violenta” y añadió que “si no era mi papá, era mi hermana y si no era ella, iba a salir lesionado un tercero porque el tipo estaba decidido a lastimar y a generar un daño”.

Dijo que Pablo S. ,a quien está preso por haber ultimado a golpes a su padre, anunció lo que iba a hacer mediante mensajes de texto comunes enviados en la madrugada a Karen y que continuaron en la mañana, previo al desenlace. Indicó que las amenazas iban contra su hermana y también contra su padre.

Contó también que ese día Karen recibió un mensaje en el que Pablo S. le decía que estaba afuera esperándole y que por esa razón ella resolvió pedir auxilio a una amiga que la sacó por una puerta distinta y la llevó hasta el departamento de Karen para que esta busque unas ropas e irse, precisamente, a la casa de su padre. En ese interín que ella sale del Juzgado hacia su departamento que queda a 3 cuadras del Juzgado observó la camioneta de su ex pareja a unas cuadras del lugar. Después pasó lo que es conocido por todos.

Natalia Skeppstedt recordó que el celular de su hermana fue incautado para el peritaje.

También hizo referencia sobre el video que estuvo circulando durante el fin de semana en el que se muestra el momento en que el agresor sorprende y pega a la víctima. Esas imágenes confirman que él “estaba a la caza, estaba esperando”, expresó.

Indicó que “todo el grupo familiar estamos con temor de lo que pueda pasar después porque es un tipo que tomó la decisión de matarnos a todos” ya que a la orden de restricción “lo tomó como un papel al que lo minimizó” y “estaba totalmente consciente de lo que estaba haciendo y se siente impune de que él puede hacer lo que quiere”.

Afirmó que “él va a tener que pagar lo que hizo, como corresponde” y aclaró que en el entorno familiar no se baraja la posibilidad de “venganza”.

Confiar en la justicia

Natalia se refirió también lo que ha sucedido sobre la violación de orden de restricción y sobre el impacto negativo que tiene en la sociedad tomando en cuenta lo inseguro que puede estar la víctima. “Tengo muchos sentimientos encontrados pero no puedo perder la esperanza que se siga trabajando bien en el sistema judicial como en la cuestiones penales”, afirmó.

En ese sentido señaló que ante el primer acto de violencia hay que denunciar y que si existe un fallo favorable pero el agresor viola esas medidas, hay que volver a denunciar. “Por supuesto que hay fallas en el sistema judicial, somos humano, pero no por eso hay que tirar por la borda y considerar que no funciona el sistema”.

También comentó que ella actuará como querellante y que solo espero “que se hagan bien los procedimientos, conforme a derecho, teniendo en cuenta todas las consideraciones” como los antecedentes, la peligrosidad y de que “este no es un tema menor, no fue una cuestión casual y estaré expectante a que se haga justicia”.

Al hacer mención a las medidas tomadas por la defensa de Pablo S. señaló que “no corresponde” el pedido de excarcelación solicitado por el abogado Claudio Paniagua ya que no se han cumplido pasos procesales como la declaración indagatoria y que ella, en su calidad de abogada querellante hará todo lo necesario para que se cumpla con la legalidad de las actuaciones.

Para concluir hizo referencia a su hermana Karen y dijo que “está más tranquila porque estaba con ataques de llanto, con sentimiento de culpa” pero acotó que su tranquilidad es momentánea ya que “vendrán días que serán peores”.

Reveló que ella intentó tranquilizarla diciéndole que “vos no sos culpable, vos también sos victima”.

