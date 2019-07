“En el eclipse solar, la luna y el sol se irán juntos, va a ser un espectáculo” dijo el astrónomo Luis Martorelli

Luis Martorelli, astrónomo y director del Observatorio de las Misiones, habló con Radio Libertad acerca del evento tan esperado, el eclipse solar.

Luis Martorelli, en Radio Libertad.

En el contexto astronómico contó que la Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros aproximadamente del Sol, y que el ser humano ya cuenta con la tecnología necesaria para realizar viajes espaciales hacia este, no obstante, aclaró que es imposible hacerlo dado el nivel de radiación que emite y en sí por lo que está conformado, pero mencionó que existen satélites lanzados desde la Tierra que orbitan entre Mercurio y el Sol.

Respecto al eclipse dijo que mañana tendremos un eclipse total del Sol en Argentina, sin embargo, este se podrá observar completamente en una pequeña franja del país, que abarca desde San Juan hasta Buenos Aires.

No obstante, Martorelli aclaró, “eso no significa que no podemos ver el eclipse, el total va a estar en esa franja, pero el eclipse parcial se va a ver hasta el norte de Brasil y hasta casi Tierra del Fuego, así que los misioneros vamos a tener la oportunidad de verlo”.

Sobre la disponibilidad de acercarse al Observatorio de las Misiones para observar el eclipse aclaró que “el telescopio principal no está construido, ni diseñado para realizar una observación de un eclipse solar. La radiación solar destruye totalmente su sistema” y explicó que existen diferentes tipos de telescopios y que el que dispone el Observatorio es para observaciones nocturnas. Sin embargo, señaló que para realizar observaciones de eclipse solar se deben usar equipos, filtros, elementos que protejan la vista, con instrumentos pequeños o a simple viste de los cuales el Parque del Conocimiento proveerá. Se dispondrá de un grupo de telescopios y del acompañamiento de un grupo de aficionados de la astronomía que colaborarán con herramientas, equipos y con las actividades.

Finalmente recordó que el eclipse se dará al atardecer, comenzará a las 16:45 horas aproximadamente, “se irán la luna y el sol juntos, va a ser un espectáculo”, no obstante, mencionó que las condiciones climáticas previstas complicarán la observación.

El astrónomo contó que por año se dan 2 eclipses solares y que para que esto ocurra en un mismo lugar pasan de 200 a 300 años, de lo contrario la frecuencia de los eclipses lunares pueden ser 4, 5 o 6 por año. Si bien, destacó que en el 2020 se presenciará otro eclipse solar en Argentina, esta vez en la Patagonia.

Por último, invitó a participar de la actividad en el Parque e incitó a llevar materiales para armar las cajas de observación como cartón, celofán, cinta de papel y papel aluminio. Y recordó, “los anteojos de sol y radiografías no evitan el daño a la vista, pueden servir las máscaras para soldar, filtros de soldador con un número alto de protección”.

YGV