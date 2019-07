Drogas, negligencia, un detenido y tres menores casi a la deriva: lo que rodea la investigación del caso de la beba intoxicada con cocaína

Esta tarde se realizó un allanamiento en la chacra 130 de Posadas y concluyó con la detención de un joven de 22 años, padre de la menor de 11 meses que desde anoche está internada en el hospital de pediatría por una intoxicación con estupefacientes. La madre, quien denunció que su hija ingirió la cocaína cuando jugaba en el piso, aún está en libertad al cuidado de la niña en el nosocomio. Su padre fue detenido, los vecinos apuntan a que es una vivienda en donde hay consumo y la Policía trata de establecer si también se vende. Los investigadores secuestraron vestigios de marihuana y cocaína, tanto dentro del inmueble como en alrededores.

La Policía tiene encaminada la investigación de un extraño caso que salió a la luz en las últimas horas. La denuncia realizada anoche en la cual una joven manifestó que su pequeña hija de 11 meses se intoxicó con una sustancia que presumía que era droga, trajo otros parámetros que por ahora están siendo analizados por la justicia.

Como medida dispuesta por el juzgado de Instrucción N°7, hoy se realizó un allanamiento en la vivienda de la chacra 130 de Posadas. Allí fue detenido el padre de la beba, un joven de 22 años identificado como Matías M. También se llevaron los investigadores una moto presumiblemente robada ya que no coincidía la patente con los datos grabados en el rodado.

También encontraron rastros de estupefacientes, tanto dentro del inmueble como en las inmediaciones. Esto a raíz que los investigadores tenían el dato que el ahora detenido, había descartado bolsas de basura en las inmediaciones incluyendo una boleta de servicio y fue allí que había pequeños envoltorios utilizados para la droga. Tras el reactivo de los uniformados de Toxicomanía, las bolsitas dieron positivo para cocaína y otras tantas marihuana, pero estas últimas las sacaron dentro de la vivienda. Las que estaban en el basural, eran de cocaína.

Si bien los vecinos tratan de mantenerse al margen, algunos confiaron que en esa vivienda se consume permanentemente droga y que no se descarta que además se comercialice. Ese dato está siendo investigado por la policía.

El allanamiento duró varias horas y confirmaron que los residuos mencionados antes habían sido descartados por el joven detenido. Todavía no aparecieron más detalles en el contexto que la beba se intoxicó. Según la denuncia de la madre, Florencia C. (23), la chiquita jugaba en la vereda y en un momento observó que tenía un polvo blanco en la boca e inmediatamente comenzó a sentirse mal. Llamo al 911 y fue la Policía quien dispuso el traslado al hospital Favaloro de Villa Cabello y luego por la complejidad del caso, fue derivada al hospital de Pediatría.

Durante el día se comunicaron algunos partes médicos que daban cuenta la mejoría la niña aunque es necesario un par de días más de internación para seguir su estado y las posibles consecuencias que pueda sufrir. Uno de los primeros análisis que le habían practicado estableció que la intoxicación se dio por clorhidrato de cocaína.

Lo que sigue son testimonios, búsqueda de personas que estuvieron antes de la mencionada denuncia en el lugar y más datos que ayuden a esclarecer el caso. No sería extraño que si la menor continúa la mejoría, la madre también sea detenida al igual que su pareja. Mientras tanto, una vecina cuidará de los otros dos menores que viven en la casa (solamente el de 4 años no es hijo del detenido) el restante, es una niña de 2 años que constantemente se queda al cuidado de otras personas cuando sus padre no pueden cuidarla. Dicen las voces de la zona, cuando ocupan la mayor parte del día para consumir estupefacientes.

Igualmente la justicia y la Policía tratan de dar con familiares directos d ela pareja para que puedan hacerse cargo de la guarda de los menores.