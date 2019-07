Crimen de Skeppstedt: una ex docente del asesino afirmó que desde pequeño tenía conductas violentas

Ana Graciela Sosa es docente en Eldorado y fue maestra de Pablo Schanderl, denunciado bajo la carátula de homicidio simple tras haber asesinado a golpes al padre de su ex pareja, Antonio Skeppstedt, en esa localidad. Según expresó, desde pequeño ha tenido actitudes violentas que nunca fueron tratadas como corresponde.

Ana Graciela Sosa – docente en Eldorado. FM Show.

“Yo me especializo en la unidad pedagógica y cuando me enteré sentí mucho dolor. Recuerdo las veces que lo puse en penitencia y con su madre hablábamos sobre él”, precisó Sosa en comunicación con FM Show. Según añadió, Schanderl “tenía situaciones de desborde” a raíz de eso era citada su mamá con regularidad.

La docente indicó además que en ese entonces la progenitora hacía caso omiso a las advertencias y siempre defendía al pequeño. De su padre, en tanto, no se sabe y al parecer habría fallecido. “Si no hay un límite claro, al niño le va a costar insertarse en la sociedad y eso es lo que los padres no entienden”, añadió.

“El maestro que marca un límite no está en contra de la criatura ni tampoco es que no lo quiere. Hoy en día ha cambiado mucho el rol del docente. Siempre les digo a los papás que una maestra de primer grado puede diagnosticar, de cierta forma, el futuro del niño y su trayectoria escolar”, explicó Sosa.

A.B.V.