Stelatto: “vamos a distribuir los recursos humanos que dispone el municipio para que sea un gobierno eficiente”

El actual presidente de Vialidad Provincial e intendente electo de la ciudad de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, pasó por Misiones Online y contó cuáles son sus planes para la gestión en el ejecutivo municipal de la capital provincial.

El funcionario explicó que, a pesar de continuar con su gestión a cargo de Vialidad, ya están planificando el trabajo municipal que desarrollarán, “tenemos un grupo de diferentes colaboradores que están trabajando en distintos frentes, la prioridad es darle al vecino los servicios que son necesarios, y que estos funcionen correctamente”, explicó Stelatto.

“Estamos viendo cuantas secretarias hay y trabajaremos en el organigrama para distribuir los recursos humanos que dispone el municipio, para que sea un gobierno eficiente”, indicó.

La prioridad para el futuro intendente, es mejorar los servicios de recolección de residuos ya que eso trae aparejado una mejor calidad de vida. Junto con ello, las obras de saneamiento serán la otra gran preocupación del ejecutivo, como también el transporte público, la red de agua y cloacas.

“Hay varios lugares de Posadas que tienen complicaciones de saneamiento. Hay proyectos con posibilidad de financiamiento externo a la provincia, pero más allá de esperar por ese financiamiento, quiero empezar a hacer cosas para poder ir resolviendo con soluciones parciales, que van a ser parte de la solución definitiva”, expresó Stellato, para explicar que muchas veces los trámites burocráticos retrasan las necesidades del ciudadano y por eso considera que el municipio debe ir tomando cartas en el asunto y aportar de ante mano a lo que será luego la solución definitiva.

“Vengo pregonando permanentemente que las soluciones mágicas a veces no aparecen, pero no podemos dejar pasar el tiempo esperando. Las cosas se pueden hacer parcialmente, despacito, para después llegar a la solución definitiva”. Como ejemplo, Stellato apuntó a la obra de travesía urbana de la avenida Quaranta y la avenida Tulo LLamosas (que es el tramo urbano de la ruta nacional 12 en Posadas), cuya documentación espera desde hace 3 años en Vialidad Nacional por una resolución. “Necesitamos resolver lo que atañe a la seguridad vial de los vecinos de Posadas”. Como parte de esta obra, correspondía la construcción del puente peatonal que fue inaugurado este año, que une Miguel Lanús con el Campus Universitario y a la Estación de Transferencia de colectivos, que ante la demanda finalmente fue financiado por el gobierno provincial.

En cuanto al tránsito, Stelatto dio como ejemplo la circulación de los colectivos sobre la ex ruta 213, “desde el municipio podemos sentarnos a hablar con los concesionarios para que hagan circular a los colectivos por las colectoras. Es un peligro así como está hoy porque la gente tiene que bajar y pararse en un cantero angosto, cuando hemos hecho dársenas de estacionamiento para colectivos”.

Sobre la consigna “Posadas ciudad universitaria”, pregonada por el actual gobierno municipal, el intendente electo consideró que hay que acompañarla con obras y decisiones necesarias para que funcione correctamente. “La semana pasada me he juntado con el vice rector de la UNaM y estuvimos hablando sobre el tema, me parece interesante que Posadas sea ciudad universitaria pero tenemos que hacer tareas que la afiancen como tal”.

También se refirió al turismo y apuntó que Posadas debe ser cada vez más una ciudad de eventos. “Debemos juntarnos con los rubros que intervienen, hotelería, gastronomía, para planificar de manera tal que en los próximos cuatro años podamos ir cumpliendo”.

Empleados municipales en la nueva gestión

“La tarea de la gestión municipal pasa por administrar bien el recurso humano que dispone el municipio y que es el vecino el que está pagando. Hay que administrarlo para que sea eficiente y todos cumplan un rol en función de lo que perciben. No vamos a ir en contra de ningún trabajador municipal, pero si queremos que trabajen”, expresó respecto a la relación que habrá con el empleado.

Sobre su gestión en Vialidad Provincial

Actualmente y hasta asumir el 10 de diciembre, Stelatto continúa desempeñándose frente a la Dirección Provincial de Vialidad, con las obras programadas para lo que resta del año.

Dijo que el núcleo de su gestión estuvo dado en dos programas integrales. Uno fue el pavimento sobre empedrado que se desarrolló en todas las localidades de la provincia, y que según lo que indicó el funcionario, los únicos momentos en que se frenó fue por falta de provisión de cemento asfáltico, problema externo a la provincia. El otro programa fue el denominado “100 puentes”, número que fue superado ampliamente y que llegarán a ser 200 puentes al finalizar el año. “Los puentes dan una conectividad especial, más allá de las longitudes”, consideró.