Puerta destacó el rol de España en la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur

El embajador argentino en Madrid, Ramón Puerta, afirmó que en las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur para conseguir el acuerdo político informado el viernes, España jugó un rol fundamental para destrabarlas con sus pares europeos. Especialmente para persuadir a Francia, Irlanda y Polonia, que se oponían. El exgobernador de Misiones coordinó en esas horas las demandas, en linea directa con el gobierno español, la cancillería argentina y con su amigo personal, el presidente Mauricio Macri.

“Para ser preciso, más que negociar, me tocó coordinar con España. El convencimiento español de la enorme necesidad de incorporar al Mercosur en un acuerdo con la Unión Europea fue muy fuerte, tanto con el actual presidente Sánchez como con el anterior, Rajoy” contó el embajador Puerta, durante una entrevista con Clarín en Paris.

Puerta es el embajador España desde a asunción de Mauricio Macri en diciembre de 2015. “Hemos utilizado a España como el gran ‘abogado defensor’ de esta propuesta, que lleva desde 1995 intentando concretarse. España fue nuestro gran aliado. Trabajó y tuvo en Alemania un acompañamiento realmente importante” explicó. España ayudó a destrabar el acuerdo que estaba muy complicado, tanto por la oposición de Francia, como de los polacos y los irlandeses.

-¿Cómo lo hizo?

El rol de España ha sido no sólo sentimentalmente afectuoso hacia la Argentina y lo que es el Mercosur. También una enorme conveniencia de aportar previsibilidad.

-¿Cuál fue el impacto del Brexit en la aceleración de las negociaciones?

Este es un mundo muy imprevisible. El Brexit terminó preocupando a muchos en la Unión Europea. Compensar el tema británico es -en el caso del Mercosur- muy inteligente. Son 300 millones de consumidores que entran a un mercado, -el más potente- que es la UE. Los europeos consiguen un aliado de un volumen importante. España tiene una visión moderna, práctica y que la experiencia indica que es el camino.

-¿Cuáles fueron las acciones concretas de Pedro Sánchez y cuál fue su rol como embajador para coordinar estas acciones?

El tema pasó por las cancillerías. Hay personas no solo en el gobierno de Sánchez sino que ya venían en el gobierno de Rajoy. La cancillería española lo llevó adelante. Fue muy importante el acompañamiento de los presidentes, tanto del actual como del anterior. Pedro Sánchez jugó fuerte. Alemania fue un buen aliado, y Europa vio con claridad la necesidad. El rol nuestro fue simplemente aprovechar el ímpetu del Presidente Macri, que jugó muy fuerte porque esto tenía que salir. Mauricio Macri goza de prestigio, no solo en España sino en Europa. El hecho que en Brasil también el Presidente Bolsonaro avanzara con mucha fuerza en la búsqueda de este acuerdo, lo facilitó.

-¿Se han resuelto los temas marco pero no los detalles?

Los temas técnicos están resueltos en alguna medida. Acá hay que entender que esto es entrar. Hemos abierto la puerta y entramos. Ahora vendrán discusiones, que son infinitamente menos importantes que el gran acuerdo político que se consiguió. Acá había dos estrategias: o pulir todos los detalles y esto no salía nunca, o aceptar que hay cosas para resolver pero desde adentro, no desde afuera. Ahora estamos adentro.

-¿Se firmó un acuerdo político pero no un acuerdo comercial con la Unión Europea?

Los detalles comerciales están muy avanzados en algunos temas, en otros no tanto. Pero esto da lugar a que aprovechemos la circunstancia. Acá se puede criticar determinadas cuestiones formales, pero no se puede desaprovechar. El mundo nos enseñó que las cosas empiezan por los mercados. Cuando hay un gran mercado, el más pequeño es el que más gana. Esta es una cuestión que a los argentinos nos cuesta bastante entender. Si producís lo que los mercados demandan, generás riqueza, empleo y eliminás pobreza.

-¿Qué es lo que le falta incorporar a este acuerdo para que sea un acuerdo comercial y no solamente político?

Falta empezar a caminar juntos. Nosotros no hemos caminado juntos, hemos caminado en paralelo. El Mercosur arrancó también con un acuerdo político y hoy tiene un grado -a pesar de haber perdido una década en disputas estériles- mucho más concreto que lo que teníamos como países separados. ¿Qué falta?. Es una larga lista. Pero ahora nos ponemos a trabajar desde adentro, estamos en el mismo espacio. Esto hay que aprovecharlo. Las diferencias políticas en Argentina pueden significar distintas formas de abordar estos problemas. Lo que no podemos es cometer el gran error de no sacarle provecho, sacarle el jugo a algo que hace casi 25 años que estábamos buscando. La corrupción se desploma cuando se tienen buenas prácticas institucionales.

-Ahora el secreto está en los detalles. ¿Cuáles son los detalles que faltan?

Esos detalles los tiene que abordar cada uno en su especialidad. Nuestra cancillería tiene estudiado y discutido esos temas. Yo puedo hablar desde la política ,donde he trabajado haciendo uso del importantísimo lugar que es ser embajador en España, en un gobierno como el gobierno del Ingeniero Macri, que goza de alto prestigio. Y en una cancillería que consiguió ayudar a destrabar. Quiero mencionar al canciller Faurie, que tuvo la oportunidad de concretar lo que desde al año 1995 estábamos tratando de hacer.

-En las últimas horas de la negociación hubo dos serios problemas: el arroz, que reclamaba Uruguay; y los espumantes, que exigía Brasil.

Si, problemas van a haber siempre pero se resuelven desde adentro. Desde afuera se reclama, desde adentro se resuelve. Ahora se van a resolver.

-¿Este acuerdo puede tener problemas para ser aprobado por el Parlamento Europeo? ¿No está lejos realmente de ser definitivamente firmado?

Europa necesita de este acuerdo. Lo del Brexit no es un tema menos. Incluso las reacciones a veces muy fuertes de Trump también generan preocupación en Europa. A la imprevisibilidad que vive el mundo, esta decisión le aporta previsibilidad. Y la previsibilidad en Europa es muy importante.

-En Argentina el kirchnerismo no celebró el acuerdo. Dice que no hay nada que celebrar. ¿Puede tener problema la ratificación del acuerdo en el parlamento argentino?

Que el kirchnerismo diga eso no me sorprende porque la visión en política exterior del kirchnerismo fue fracturante. Haber conseguido una hipótesis de conflicto con Uruguay es para el Guinness. El peronismo no va a acompañar esta idea kirchnerista y el peronismo en Argentina es mayoría. El gobierno de Macri tiene hoy un acuerdo que no solo es el Pro y el Radicalismo sino también el Peronismo Republicano. No se olvide que los mercados en el mundo reaccionaron mucho mejor que cuando el Fondo Monetario trajo los 50.000 millones de dólares. Yo digo-y algunos se me quedan mirando-: que es más importante la gobernabilidad que da el peronismo que los 50.000 millones del Fondo Monetario. Algunos se ríen pero la verdad es que está pasando esto.

Fuente: Clarín.com