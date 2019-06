Liga Regional Obereña de Fútbol: River de Villa Bonita y AEMO ganaron como local y sumaron puntos importantes en la lucha por la clasificación

San Martín y el Exa se repartieron los puntos y Atlético Oberá le ganaba a Atlético Campo Grande pero inconvenientes en la cancha generaron una reacción inesperada por parte del local y el partido quedó inconcluso. Además no se disputó el partido entre Atlético Alem y Olimpia/San Antonio. Cabe recordar que Mojomi y Racing ya habían adelantado este partido varias fechas atrás. En resumen, una fecha a resolverse.



En el Rodolfo Lobo Fischer de Oberá, AEMO se enfrentó a Atlético Aristóbulo del Valle. El local sigue prendido en la pelea por la clasificación y la visita prácticamente sin chances, protagonizaron un partido de acciones parejas, por momentos trabado. Los “municipales” poco a poco fue encontrando los espacios que dejaba Aristóbulo, lastimando en velocidad por los laterales o con pases cruzados a espaldas de los defensores. Así llegó la apertura del marcador cuando Miguel “Chino” Costas desbordó por derecha, pisó el área, enganchó y metió un zapatazo cruzado y arriba imposible para el arquero Axel Aranda. 1 a 0 con el que se irían al descanso. En el segundo tiempo el local atacaba sin descanso, llegando con claridad pero a la hora de definir no tenía puntería. Gabriel Biela estrelló en el travesaño el que podía haber sido 2 a 0. La visita reaccionó y también el travesaño le dijo no a Jorge Vera. Más tarde, en un mano a mano, Fabián Gunther probó a Vanderley de Melo pero el “1” respondió bien y mandó el balón al corner. Al final, el 1 a 0 fue el definitivo.

En el Parque General San Martín, perdía Atlético Campo Grande por 2 a 0 ante Atlético Oberá, pero un jugador resultó fuertemente lesionado (golpe fuerte en el pómulo izquierdo), y faltando 15´ el Aurinegro decide retirarse del juego argumentando que el arbitraje no estaba siendo correcto. El Decano obereño se imponía al término de la primera etapa gracias a los goles de Gustavo Forster y Tomás Fraga. Ahora habrá que esperar la resolución del Tribunal de Disciplina para conocer el resultado de este partido.

En la nublada tarde de 25 de Mayo, en el complejo Deportivo, San Martín se enfrentó a Ex Alumnos 185 con el objetivo en sumar para clasificar. El “General” logró ser el primero en anotar con un gol de Víctor Mayer en irse al descanso con la victoria parcial, pero en el complemento apareció Alex Candia para empatar el encuentro y el 1 a 1 que sería el definitivo.

Y en el Juan Adelino Jurischt de Villa Bonita, se enfrentaron River y Atlético Iguazú, dos que la vienen peleando en forma muy pareja. Pero los de “La Villa” lograron abrir el marcador con el gol de Sebastián Kruk durante la primera mitad y redondearon el marcador con un gol de Marcelo González. El 2 a 0 le sirve a River para trepar a la punta del torneo, en parte porque Olimpia/San Antonio no jugó y ahora debe esperar la resolución del Tribunal de Disciplina para saber si se le adjudican los puntos o no correspondientes al partido ante Atlético Alem (partido que no se programó).

CP-AD