La triste historia detrás de la foto viral de un cachorrito junto a un sillón

El abandono de mascotas incrementa a nivel mundial durante la época veraniega. Algunos dueños dejan a sus mascotas en plena calle o incluso en medio de la carretera. El último caso reportado en Estados Unidos ha conmocionado a las redes sociales por las condiciones en las que los propietarios se deshicieron del animal.

La denuncia llegó por parte de Sharon Norton, una veterinaria y agente de control animal que encontró en medio de la carretera, a 96 km de Jackson, a un perro abandonado junto a un sillón y un televisor.

“Se me revolvieron las tripas”, explica Norton en declaraciones al medio estadounidense Today. La veterinaria estaba conduciendo cuando de pronto vio a un lado de la carretera la deplorable escena: un cachorro de cuatro meses visiblemente desnutrido. “El pobre llevaba unos cuatro o cinco días sin comer. Estaba famélico”, añade la veterinaria.

La profesional explica que cuando consiguió acercarse al cachorro estaba muy asustado. “Estaba en un lugar desconocido para él, la carretera estaba desierta y a lado y lado solo había bosque”, describe.

“Estaba feliz porque sabía que iba a comer, había sido rescatado y estaba seguro”, asegura la agente de control animal, quien denunció el episodio en su cuenta oficial de Facebook y escribió un duro mensaje para quien le abandonó: “Tu cachorro te estaba esperando, muriéndose de hambre lentamente porque le daba miedo dejar el sillón para buscar comida. Qué vergüenza…el karma dará contigo”.

Ofcr Sharon Norton,animal control-“To the person that dumped this chair,your puppy was waiting for you to come back,slowly starving to death because it was afraid to leave the chair to find food.Shame on you for doing this to this puppy but one day Karma will meet up with you.”🤬 pic.twitter.com/otWYnLBUUm

