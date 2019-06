Ricardo Welbach dijo que a todos los candidatos presidenciales se les plantea la inserción de Misiones en la política nacional

En una evaluación de la visita del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández a Misiones, el diputado nacional renovador Ricardo Welbach, dijo que luego de las reuniones que mantuvo en la sede del PJ provincial y posteriormente con los máximos dirigentes de la Renovación, quienes le plantearon su postura frente a las próximas elecciones y una agenda futura sobre una eventual presidencia, el candidato se fue conforme y también destacó la conformidad de la dirigencia local que le expuso su intención de insertar a Misiones en la política nacional.

En diálogo con Misio0nes On Line, el diputado nacional dijo que Alberto Fernández vino a Misiones en un proceso de búsqueda por parte de su equipo y de él mismo de querer hablar con el presidente de la Legislatura y conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira y el equipo de la Renovación, además con el gobernador electo Oscar Herrera y el gobernador saliente Hugo Passalacqua, “ese era el motivo de la reunión y la Renovación vio que la mejor forma era que también se encuentre con los dirigentes de nuestro espacio, intendentes y diputados y después es una reunión privada conversar sobre los temas que nos interesan a los misioneros con él para que estén en su agenda futura, si eventualmente es presidente”.

Agregó Welbach que se le explicó al visitante lo de la boleta corta considerando que se mostraron satisfechos y están de acuerdo, para destacar que además “hay un impedimento jurídico, al no haber posibilidades de tener las colectoras tampoco podemos tener nosotros la boleta. Lo que queríamos que se entienda era que nosotros somos un partido provincial, independiente. Lo entienden perfectamente, él lo sabe”.

“También –continuó- se habló de cómo construir la etapa que viene, cosa que hablamos con todos los candidatos, después del 10 de diciembre no es una coyuntura electoral, en todos los casos pensamos que aquel que venga a hablar con nosotros, nos interesa la inserción de Misiones en la política nacional pero no con cargos, sino fundamentalmente sentarnos a la mesa de las negociaciones en todos los temas del país”.

Sostuvo, como ya lo había dicho también Fernández en la conferencia de prensa, que el gobierno que venga va a necesitar de todos los gobernadores, y subrayó que, “sabia también lo que había dicho Rovira el miércoles también en esa línea. Se fueron satisfechos y nosotros también del porqué de la boleta corta como lo dijo Rovira, un 99 por ciento de los que votarán a Fernández nos votaron a nosotros, más otros sectores”.

Sobre la posibilidad de que el elector se confunda e introduzca en el sobre la boleta completa de sus candidatos a presidente Welbach enfatizó que no cree que el elector se confunda, “no creo en la subestimaciones del electorado, la gente sabe lo que quiere y va a votar libremente”, mencionando como ejemplo el voto electrónico que se utilizó el 2 de junio en Candelaria destacando que salió todo bien no hubo quejas ni denuncias, “la gente no se confunde, vota con mucha conciencia, hay que confiar en la gente”.

Por último, al referirse a la visita de los demás candidatos y gente del Gobierno nacional que buscan el apoyo de la Renovación que con la decisión de ir con boleta corta sin candidatos a presidente se constituyó en un atractivo para todos los aspirantes a llegar a la Casa Rosada en diciembre, el dirigente renovador y diputado nacional sostuvo que, “todos tienen interés, teniendo el 75 por ciento de los votos en Misiones ¿no irías a acordar con alguien que tiene la mayoría de los votos en la provincia? y tenemos conciencia de que hay electores que nos quieren a nosotros en el Gobierno provincial pero también quieren a distintos actores nacionales. Hay gente que va a votar seguramente a (Mauricio) Macri que nos voto y gente que también lo va a votar a (Roberto) Lavagna y nos votó y queremos que siga con esa opción que vote al candidato nacional que prefiera y a nosotros nos vote para diputados nacionales que son los actores que nos van a defender definitivamente en el espacio nacional”.

EP/E.J.