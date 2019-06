Exportaciones de cítricos misioneros serían las más beneficiadas tras acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

Desde el 2012, la caída de la competitividad económica de los envíos de cítricos argentinos fue alarmante. Haciendo que exportar a esos países sea hasta casi un 30% más costoso que en otras naciones. El presidente de la Cooperativa Citrícola Agroindustrial de Misiones Carlos Satur, afirmó que este convenio con la UE no solo permitirá una igualdad de condiciones con otros mercados exportadores, sino que contribuirá al desarrollo del empleo, en especial del femenino.

A partir del año 2012 la competitividad de las exportaciones de cítricos argentinos venían en baja. Hasta el día de hoy, cuando los mercados europeos querían adquirir productos cítricos optaban por otras naciones como Chile, Perú y Sudáfrica, naciones que contaban con facilidades arancelarias que abarataban los costos de producción y envíos. Tras un acuerdo firmado por el Mercosur (Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil) con la Unión Europea (UE) se espera que nuevamente Argentina encabece la lista de los países que venda más cítricos a Europa.

“Sería muy lindo que este convenio entre en vigencia lo más pronto posible (…) gran parte de los cítricos argentinos iban a la Unión Europea, diversos factores hicieron poco viable que exportemos nuestros productos a ese destino”.

Precisó que entre esos factores se encuentran las altas tasas arancelarias propias de la nación. Por ejemplo:

16% de aranceles que la UE tenía para productos de Mercosur

10% de retención interna local

Otros países como Perú, Chile y Sudáfrica no tenían esos aranceles ni retenciones, lo que hacía que sus productos sean más baratos, no solo en venta sino en producción. “Nuestros competidores no tenían estos aranceles ni los latos costos como impuestos a los combustibles, los fletes, los puertos caros y toda la logística que es muy cara que en otras naciones”.

Precisó que en el NEA se producen mandarinas y naranjas de calidad y en el NOA limones. “Si se elimina ese 16% de aranceles nos daría mayor competitividad con otros países productores”.

Algunas cifras

Lamentó que esta situación haya afectado los envíos. Precisó que el Nea hasta el 2012 exportaba más de 130 mil toneladas de cítricos dulces y en el último año estamos exportando alrededor de 30 mil a 35 mil toneladas”.

Lamentó que la falta de competitividad haya afectado las ventas. Recordó que en su cooperativa del 2012 exportó 12.800 toneladas y en el 2017 se exportó 800 y el año pasado 1.800 “por la caída de competitividad que tuvieron los cítricos”.

Señaló que el grueso de los envíos se orienta a Holanda que luego se distribuyen al resto de Europa, aunque también Inglaterra era un gran consumidor y con un alto poder adquisitivo.

“Para el presidente de este gremio esta es una muy buena noticia porque sí será rentable contra el mercado local que va a perdida y esto hará un dólar más competitivo”. Precisó que están dando a chicos postres, dos mandarinas de forma gratuita y que quieren que el Gobierno de la Provincia implemente el consumo misionero, ayudando a activar el consumo interno.

Señaló que este sector generará muchos puestos de trabajo “los cítricos generan mucha mano de obra, por ejemplo, por cada hectárea se genera más de 120 jornales cada año”. Señaló que desde la siembra hasta los empaques lleva mucho mano de obra, en especial mano de obra femenina.

“Hay gran cantidad de mano de obra femenina”, remarcó.

