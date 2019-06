El dólar subió 10 centavos y se vende a 44,60 pesos en Posadas

Es el valor promedio de la moneda en casas de cambio de la Capital misionera. El billete minorista cedió un centavo a $ 43,94, después de operar durante gran parte de la rueda por encima de los $ 44. A falta de un día hábil para terminar junio se encamina a anotar su mayor baja mensual desde noviembre pasado (-4,7%).

El dólar amagó con anotar su segunda suba en fila este jueves, pero sobre el final las órdenes de venta lo presionaron, y finalizó casi estable por debajo de los $ 44, nivel que había superado levemente durante gran parte del día.

El billete minorista cedió apenas un centavo a $ 43,94, según el promedio de Ámbito en bancos y casas de cambio, por lo que, a falta de un día hábil para terminar junio, se encamina a anotar su mayor baja mensual desde noviembre pasado (-4,7%).

Recordemos que en octubre la divisa se había desplomado casi 12% en el primer mes de vigencia del nuevo esquema monetario acordado con el FMI. Luego registró una suba del 5% en noviembre, mientras que en diciembre cerró casi estable (+0,03%).

Ya en 2019, la moneda cayó 2% enero, se recuperó en febrero y marzo, con alzas del 5,3% y del 11,2%, respectivamente. Con marcada desaceleración subió 1,5% en abril y 2% en mayo, acumulando en lo que va del año un avance levemente superior al 13% (frente a una inflación de casi el 23% en el primer semestre).

En el segmento mayorista, por su parte, la divisa estadounidense descendió este jueves tres centavos a $ 42,73, ya que sobre el final del día volvió a prevalecer el ingreso de dólares con una intensidad tal que desarmó toda la presión inicial (los precios habían superado los $ 43).

El impulso ejercido por la demanda por cobertura que cierra posiciones este viernes no pudo sostener el embate de la oferta, liderada por el agro, más allá de que solo vendió unos u$s 100 millones, contra los u$s 146 millones promedio diario de los tres días anteriores.

Además, como es habitual, el BCRA licitó a cuenta del Tesoro u$s 60 millones a un promedio de $ 42,7890.

En este contexto, el dólar mayorista operó con exacerbada volatilidad en la jornada previa al cierre de mes, pero con un bajo volumen de negocios (cayó 26% a u$s 642,8 millones), alejado del alto promedio de junio.

Los máximos del día se anotaron en los $ 43,05 a poco de comenzada la sesión, 35 centavos arriba de los valores registrados el miércoles.

La puja continua entre la oferta y la demanda se fue reflejando en los cambios en la cotización, alternando subas y bajas que no sirvieron para definir un recorrido concreto.

La mejora de la oferta deprimió los precios, recortando toda la suba inicial, llevándolos a tocar mínimos en los $ 42,66 en los minutos previos al cierre de las operaciones de hoy.

Con solo una rueda por delante para terminar junio, el nivel del dólar mayorista acumula una baja importante del 4,6% (casi $ 2).

Tasa de Leliq, en el piso del límite establecido por el BCRA

El Banco Central convalidó otra baja de tasas de las Leliq de apenas un punto básico, al finalizar en 62,595% promedio y se acercó un poco más al piso de 62,5% que fijó el Comité de Política Monetaria del BCRA para junio.

A partir de esta operatoria, adjudicó $ 218.870 millones y se generó una contracción de liquidez de $ 1.182 millones.

En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 62,596%, con un monto adjudicado de $170.905 millones.

En la segunda subasta de Letras de Liquidez a siete días de plazo realizada en la jornada por el BCRA, el monto adjudicado fue de $47.965 millones a una tasa promedio de corte de 62,592%, siendo la tasa máxima adjudicada de 62,90% y la mínima adjudicada 62,50%.

En la city estiman que la próxima revisión del CoPoM, el piso se reducirá en vista a las perspectivas descendentes de la inflación, aunque siempre monitoreando de cerca la reacción de la divisa que debería seguir tranquila por decisión de la política.

Dólar blue, futuros y reservas

En el segmento informal, el blue cerró estable a $ 44,20, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña.

El mercado de dinero entre bancos el call money continuó en 61,5%.

En la plaza de futuros del ROFEX, se operaron u$s 2.254 millones y todos los plazos bajaron más de 19 centavos en promedio.

Los plazos más cortos concentraron más del 60% del total operado. Los precios finales para los meses de junio y julio cedieron a $ 42,76 y $ 44,83; con una tasa del 57% para el roll over entre estos meses. Diciembre operó u$s 77 millones a $ 55,20 con una tasa del 57,14%.

Por su parte, las reservas brutas del BCRA bajaron este jueves u$s 89 millones a u$s 64.304 millones.

Con info de Dos Arroyos Casa de Cambio – Ámbito Financiero