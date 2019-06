Selección argentina: Lionel Scaloni no confirmó el equipo y aseguró que “se respira un aire positivo”

El entrenador del conjunto nacional no quiso dar los 11 para el choque con Venezuela, en parte porque tiene dudas y para “jugar al despiste”. Además habló sobre la polémica con Menotti.

A pocas horas del trascendental partido ante Venezuela, por los cuartos de final de la Copa América, Lionel Scaloni no dio a conocer el equipo titular para este viernes. “No lo tengo confirmado, tengo algunas dudas. Estoy buscando lo mejor y viendo por dónde le podemos hacer daño al rival. Mañana lo decidiremos”, admitió.

“Cuando hablo de dudas, me refiero a lo que queremos. Yo estaba acostumbrado a dar el equipo antes, pero últimamente no lo estoy dando. Un poco, por qué no, para jugar al despiste y que el entrenador rival no sepa contra qué equipo se va a enfrentar”, aseguró el DT.

Además, Scaloni se refirió al triunfo sobre Qatar, que le permitió a la Selección meterse en los cuartos de final. “Fue una descarga de confianza. Estamos confiados en que podemos seguir avanzando. Se respira un aire positivo. Nos enfrentamos a un rival importante, al que tenemos que respetar. Creemos que podemos ganar, pero no perdemos el respeto. Para Argentina, los cuartos de final siempre fueron difíciles”, afirmó.

Tras el escándalo entre César Luis Menotti y Oscar Ruggeri, Scaloni volvió a asegurar que la relación con el director de selecciones nacionales es bueno: “Lo aclaro una vez más y no voy a volver a hablar: tengo una gran relación con Menotti. Estoy en continuo contacto. Este tema termina acá. Solo nos importa el partido de mañana. Y punto”.

“Estos chicos juegan en la Selección no solo por el amor, sino por su familia y la gente que viene acá a alentarlos. Cuando sentimos el apoyo de la gente, damos ese plus, que es fundamental. Sobre todo al estar fuera de tu país. La gente tiene que saber que ellos juegan por la camiseta, por la familia y por la gente”, reconoció Scaloni.

“Cuando vas a patear un penal en un entrenamiento es una cosa, está todo bueno, pero en un partido la situación cambia, no es la misma. Ellos hoy (por los jugadores argentinos) tiraron y los arqueros están viendo a los rivales”, dijo el DT sobre una eventual definición por penales, en el caso de que empaten durante los 90 minutos.

“Siempre soñé con un partido como este, es algo muy importante”, reconoció Lautaro Martínez, uno de los delanteros para el duelo de este viernes. “No sé si hay presión, pero sí necesidad. Estamos en camino. Siempre vamos a tratar de dar lo mejor”, agregó Lautaro cuando lo consultaron sobre los 26 años sin títulos del seleccionado mayor.

Los titulares para este viernes serían: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero. DT: Lionel Scaloni.

(TN)