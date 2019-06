Montecarlo exige que se retire la cámara que realiza fotomultas en una tradicional esquina y que se anulen las sanciones hasta el momento

El intendente de Montecarlo, Jorge Lovato, explicó la medida adoptada por el municipio respecto a la polémica generada en la intersección de las avenidas Libertador y Darú, donde se instalaron hace unos meses equipos que captan fotomultas. El motivo es que el alcalde asegura que nunca se suscribieron a un convenio con la Dirección de Monitoreo Vial y tampoco los técnicos acudieron a los pedidos de llegar hasta el lugar y resolver algunos inconvenientes que se presentan ya que la zona es complicada. Por ejemplo, para salir de una estación de servicio ubicada en las inmediaciones y muchas sanciones pueden ser “algo injustas”.

Jorge Lovato, intendente de Montecarlo (Radio República).

Lovato confirmó que mandaron una carta documento como municipio exigiendo que se retiren los equipos que toman las fotomultas y que se declaren nulas todas las actuaciones para atrá. Esto fue ayer, según expresó el alcalde en diálogo con radio República.

“Hicimos todos los pasos legales para que las fotomultas sean una solución y no un problema como lo es hoy. Siempre entendimos que le cruce de las avenidas Libertador y Oscar Eugenio Darú era un problema porque hubo muchos accidentes y graves. De alguna manera es un lugar que sigue generando inconvenientes pese a que tenga ya su semáforo hace muchos años. Una de esas alternativas era la fotomulta pero nunca nos enviaron el convenio ni dieron los que instalaron el equipo la información necesaria. Las multas comenzaron a llegar pero nunca dieron cumplimiento a esos pasos”, aseguró.

En este marco explicó que el municipio de Montecarlo tiene una carta orgánica y que todo debe pasar por el concejo deliberante. “Nos llegaron los pedidos mucho después, incluso cuando la gente ya estaba recibiendo las multas que iban hasta unas 200 por día. Como ese lugar tiene una estación de servicio y una de las salidas de la misma es un tanto incomoda y se advierte que muchas sanciones pudieron ser injustas, pedimos que se acerque algún técnico de la empresa que instaló los equipos o alguien de seguridad vial. Como no se presentaron hasta ayer, pedimos que retiren los equipos del lugar”, insistió.

Respecto al mayor reclamo de la gente que es que no se pueden hacer descargos y no pagar las multas le genera inconvenientes futuros, Lovato indicó que “en Montecarlo siempre las personas tienen la posibilidad de hacer su descargo ante una falta de tránsito en el municipio más allá de que no tengamos tribunal de faltas. En este caso no porque las multas que se generan con esa “fotomulta” no tiene el convenio firmado con el municipio y la gente no sabe a dónde acudir”.

En este sentido reiteró que “a raíz de que se tardó mucho en cumplir con los pasos que pedimos, exigimos que se deje sin efecto todo lo actuado hasta ayer. Llamamos a todos, el técnico que vino a colocar, la provincia, seguridad vial y nada”.

Ante la consulta de que si considera innecesario el sistema o que hay que trabajarlo acorde a las necesidad de su municipio, el intendente fue claro y manifestó que “buscamos que ese equipo instalado sea efectivo y sirva realmente para evitar que la gente cruce el semáforo en rojo y se evite accidentes. Pero esa esquina en particular requiere de otras medidas, por eso pedimos a los técnicos que nos avisen y vengan a buscarle la vuelta entre todos para un mejor funcionamiento pero nunca vinieron. Hay que respetar la institucionalidad de cada municipio así que ayer enviamos una carta documento pidiendo la nulidad de todo lo actuado para atrás y así ver cómo vamos a seguir”, concluyó.

De acuerdo a algunas fuentes, las multas pueden llegar hasta 4 mil pesos o más y según el membrete, son expedidas por la Dirección de Monitoreo Vial dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia. Si bien en el documento figura la dirección de la capital misionera, para hacer reclamos (en Jujuy 2332), los conductores damnificados plantean que no hay instancia para realizar un descargo, sólo un número de cuenta para hacer el depósito y con un porcentaje de descuento. Es decir, no existe Juzgado de Faltas que medie en estos casos específicamente.

Quizás lo que más molesta a los vecinos, en este caso de Montecarlo peor también se ha dado en otros municipios como Posadas, es que de no acceder a pagar por la infracción, el conductor genera antecedentes en el Registro de la Propiedad del Automotor que bloquea sus derechos como por ejemplo, renovar la licencia de conducir.

Como este problema viene de los primeros meses del año pero hace un tiempo atrás no muy lejano comenzaron a llegar las infracciones, el Ejecutivo de Montecarlo tomó acciones judiciales para llevar tranquilidad a la comunidad. La representación legal del municipio le exigió a la Dirección de Monitoreo Vial que disponga la nulidad de las multas efectuadas, ya que “el municipio hasta la fecha no se suscribió al Convenio de Gestión de Cobranzas Interjurisdiccionales”, se detalla en la carta documento con fecha del 7 de junio.

A lo expuesto, que según el propio intendente nunca hubo una respuesta, se sumó la carta documento con fecha de ayer en la que directamente exigían que se retiren los equipos en un plazo de 24 horas.

En el escrito el intendente, Jorge Lovato, reiteró el pedido de nulidad y solicitó: “Procédase a retirar el equipo de filmaciones de fotomultas en un plazo de 24 horas hasta no contar con la autorización legal de las autoridades municipales”.