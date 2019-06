Misionera denuncia que paraguayos venden lugares en la fila para pasar el puente de Encarnación a Posadas

Una posadeña narró el calvario que le tocó vivir el sábado pasado cerca del mediodía, cuando pretendía regresar a Posadas desde Encarnación y vio en persona cómo automovilistas paraguayos no avanzaban para permitir huecos que son aprovechados por automovilistas que desde atrás, ganan muchos lugares para el ingreso al país. Además reveló un diálogo con el gendarme que estaba de guardia antes de la zona de controles que la dejó indignada.

María, posadeña indignada en Red Ciudadana

María, reveló que las maniobras de adelantamiento se realizaban en momentos en que Gendarmería Nacional permitía el avance de camiones y colectivos, momentos que eran aprovechados por automovilistas que se encontraban más atrás en detrimento de los que, como en su caso, esperaban unas 3 horas para poder llegar a la cabecera donde se realizan los trámites migratorios y de aduanas.

“Se armó una discusión por un adelantamiento y entonces voy a ver al gendarme que estaba pasando la curva para entrar a la cabecera. Le pido que se acerque y él me dice que no puede hacer nada, que siempre pasa, que cuando voy a Encarnación tengo que saber que eso pasa”, aseguró todavía frustrada por la situación que le tocó vivir.

María agregó que cuando le dijo al uniformado que no podía dar esa respuesta la respuesta la sorprendió aún más. “Dijo que a él no le cambiaba nada porque igual cobra su sueldo a fin de mes, no sé en qué te cambia a vos pero esto es así. Me dijo que lo único que podía hacer era sacar fotos y hacer la denuncia correspondiente en la oficina de Gendarmería que tienen en el puente”, aseguró.

Además de la furia que le causó el gendarme, María se tuvo que aguantar los reproches de varios ciudadanos paraguayos que le increparon por haber pretendido denunciar la situación que estaba ocurriendo. “Me dio miedo y no dije más nada”, señaló y recordó que una vez que regresó a su auto, continuaron los insultos y amenazas de esos paraguayos hacia ella y otra mujer que se encontraba en otro vehículo, detrás del suyo.

“Una vez que llegamos a la Aduana propiamente dicha, una de las personas que estaba detrás nuestro hizo la denuncia correspondiente y Gendarmería dijo que iban a hacer algo con esos paraguayos”, concluyó María.