La justicia ratificó la legalidad de los radares y las fotomultas en las rutas misioneras

Juan Carlos Cuenca, responsable de Seguridad Vial en Misiones, afirmó que las denuncias hechas por la justicia de Entre Ríos donde alegaban que las fotomultas en nuestra provincia eran inconstitucionales ya han sido desacreditadas por el Tribunal de Casación. “Las fotomultas son totalmente legales y lo reafirmo, están habilitados”, manifestó.

Juan Carlos Cuenca – Seguridad Vial de Misiones. FM Libertad.

Dichos radares y las respectivas fotomultas que producen en las rutas misioneras fueron aprobados y homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). “Los radares fijos están ubicados en Garupá, sobre ruta provincial 7 en el acceso a Jardín América y también en el acceso a Cataratas dentro del Parque Nacional. Ahora van a implementarse dos más en las zonas de parques”, indicó Cuenca.

Existen otros radares en Misiones pero que tienen la característica de ser móviles. En cuanto a estos, el titular de Seguridad Vial precisó que están en las localidades de Colonia Victoria y Campo Grande. “Son móviles pero también los llamo fijos porque, a pesar de tener la posibilidad de poder trasladarse, se encuentran desde hace rato sobre el mismo lugar”, especificó en comunicación con FM Libertad.

“Los móviles se encuentran repartidos en distintos puntos considerados como ‘negros’ donde suceden accidentes, son zonas concurridas o donde, según los registros, no se respetan las velocidades”, añadió. Cuenca aprovechó para anticipar que están trabajando en la puesta en funcionamiento de otro radar en la zona de la ex Ruta 12 de Posadas (Quaranta y acceso al Parque de la ciudad), aunque la ubicación no está aún bien determinada.

A.B.V.