Un hombre es la segunda víctima del dengue en Foz do Iguaçu este año

Los datos surgen del informe Semanal divulgado en las últimas horas donde en total son 20 las muertes causadas por la enfermedad en el Estado de Paraná, Brasil.

La secretaría de Salud del Paraná confirmó tres nuevas muertes por dengue en el Estado. Los casos fueron registrados en los municipios de: Ibiporã, un hombre de 85 años; Londrina, una mujer de 59 años, y Foz do Iguaçu, un hombre de 55 años.

El informe semanal publicado totaliza 20 muertes causadas por la enfermedad en el período de agosto del año pasado hasta ahora: 7 muertes fueron registradas en el municipio de Londrina, 3 en Cascavel, 3 en Loanda, 2 en Foz do Iguaçu, 2 en Maringá, 2 en Maringá, 2 en Ibiporã y una muerte se registró en Cafelândia.

El análisis de los datos apunta que 12 de los fallecidos eran hombres y 8 mujeres. Las franjas de edad predominantes se sitúan entre 50 y 59 años y 80 y 89 años.

El Estado brasilero de Paraná registra hoy oficialmente 16.402 casos confirmados de dengue; son 1006 más que la semana pasada, que apuntaba a 15.396.

El boletín muestra 72 municipios en epidemia, o sea, presentan incidencia proporcional de 300 casos por 100 mil habitantes. Dos municipios entraron para esta relación esta semana: Cascavel y Tapejara.

Otros 63 municipios siguen en alerta de epidemia, lo que ocurre cuando la tasa de incidencia es igual o superior a 100 casos por 100 mil habitantes es alcanzada.

“Las cifras demuestran que, incluso con la llegada del invierno, no podemos” bajar la guardia “y recomiendan a la población a adoptar, de forma permanente, las medidas de combate contra el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, enfermedades que pueden generar otras enfermedades, como por ejemplo la microcefalia”, afirmó Raul Junior Bely, de la Gestión de la Información de Sesa.

“La recomendación es no descuidar ningún día del año de nuestras casas y patios y, incluso con la caída de las temperaturas, no dejar agua parada para no dar oportunidad al mosquito a reproducirse”, completó Raul Bely.

El monitoreo del dengue apunta que más del 60% de los criaderos del Aedes aegypti, transmisor del dengue, están en las residencias.

FUENTE: Foz Portal Da Cidade