Un ex becado denunció a la UNaM por discriminación, desde la casa de estudio aseguran que no renovaron su beca porque no cumplía con el reglamento

Evaristo García, un joven con discapacidad motriz que trabajó como becado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales durante 4 años, denunció a la institución por desafectarlo de su cargo sin ninguna explicación y por no renovarle la beca. El reglamento de Beca de Capacitación Estudiantil a través del cual el joven percibía la remuneración correspondiente, establece que no se generará con la universidad vínculo laboral alguno, que la mensualidad será de carácter no remunerativo y que se podrá percibirla por un máximo de 2 años.

García es estudiante de la carrera de Profesorado en Historia de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales desde al año 2009. Sus padres fallecieron hace 5 años y desde entonces él se convirtió en el sustento económico de él y su hermana menor. Hace cuatro años y dos meses comenzó a trabajar en el Laboratorio de Informática del 3er piso del edificio central de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, a través de la Beca de Capacitación Estudiantil que tiene como objetivo brindar experiencias prácticas como complemento de la formación académica del estudiante.

En febrero de este año, el joven se presentó en su lugar de trabajo, se comunicó para percibir su paga mensual y desde la institución le comunicaron que “no iban a precisar más de mi servicio” y que “no tuvo rendimiento académico”. Por ello, García denunció a la institución por discriminación y por trabajar en negro durante 2 años.

Desde la UNaM, pasaron el reglamento a este media, el mismo indica que la Beca de Capacitación Estudiantil con número de ordenanza 042-10, establece en su artículo 2 que “los alumnos recibirán una suma de dinero de carácter no remunerativo”, es decir que no pagarán aportes, contribuciones, indemnización de despido, y vacaciones. También establece que la participación de los estudiantes en estas becas no generarán entre ellos y la institución un vínculo laboral. Luego en el artículo 3 indica que la duración máxima de la beca será por 12 meses con posibilidad de renovar por 12 meses adicionales. El artículo 5 indica que en el orden de mérito de otorgamiento y renovación se observará el rendimiento académico y el promedio del estudiante, García en el último año aprobó una materia y regularizó otra.

Sin embargo, García apunta a que desconocía esta reglamentación y cuáles eran sus derechos, pero que a partir de la interpretación de la norma pudo determinar que en el año 2016 venció su condición de becado y desde allí trabajó para la institución por dos años en negro. Además apuntó que el mes de enero siempre recibió la paga aunque el reglamento indique lo contrario. “Mi denuncia es en el marco de un acto de discriminación. La facultad desde que me llamaron estaba bajo la promesa de que me iban a contratar, nunca hubo nada firmado. Todo el marco administrativo sabia de mi situación se embanderan con los derechos de los discapacitados y a mí me echaron en febrero”, expresó.