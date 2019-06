Para el diputado, Mela las PASO servirán para que en Juntos por el Cambio el ciudadano elija quién encabezará la lista y quién acompaña

Consultado sobre la realización de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a realizarse el 11 de agosto y de la cual participará el radicalismo, el PRO y el movimiento peronista Activar, el diputado provincial radical, Javier Mela, consideró positivo que se diriman los candidatos a través de una interna y estimó que será un escenario “raro” por la participación del oficialismo provincia, con boletas sin candidato a presidente.

En diálogo con Misiones Online, Mela dijo que la realización de la interna era una de las opciones y aclaró que no se impuso ninguna, “al no encontrar un mecanismo de consenso ambos partidos, inclusive el sector justicialista liderado por Pedro Puerta también se presente como una opción y al no haber acuerdo resolvimos que la gente c on su voto sea la que ordene la lista de Juntos por el Cambio”.

Sobre la postura del PRO que intentó armar una lista de consenso hasta último momento, el diputado radical dijo no verlo como una intención de imposición sino que “en las charlas previas que mantuvimos los referentes sentimos también que potenciamos la oferta electoral, necesitamos un debate sano, positivo, sin agresiones con los contrincantes y entendiendo que para el radicalismo el PRO no es un adversario y para e PRO el radicalismo tampoco es un adversarios sino que simplemente usamos el mecanismo que está previsto en la ley para ensanchar la oferta y para darle una variedad de opciones al ciudadano que, en definitiva es quien va a ordenar las prioridades, elija quien va a encabezar y quien va a acompañar, conscientes todos que el 12 de agosto vamos a estar todos juntos”.

Respecto al candidato a encabezar la lista de la UCR, Ricardo Andersen, Mela destacó que es un dirigente muy importante en el radicalismo un “joven emergente”, y desde su óptica estimó que el ciudadano y los medios también “no tienen una lectura cabal de la e norme cantidad de dirigentes que tienen los partidos. Así como esta Ricardo Andersen, hay una cantidad de jóvenes dirigentes, concejales, profesionales, de Iguazú de Oberá, de Eldorado, el radicalismo es una enorme fuente de dirigentes y Andersen cubre las expectativas, es un joven abogado de una trayectoria interesante en el partido, una trayectoria pública como concejal de Leandro N. Alem, un dirigente importante de la provincia que el radicalismo lo va a promover para definir una competencia que va a permitir ensanchar las base de sustentación de Juntos por el Cambio.

Consideró a las elecciones que vienen, las PASO y la general, como “una elección distinta con un escenario raro, tanto a nivel nacional como a nivel provincial en el sentido de que el oficialismo provincial concurre sin una boleta presidencia y eso hace que sea un escenario distinto”.

