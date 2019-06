Desde el ministerio de Gobierno ratificaron que en Montecarlo habían pedido una cámara que de fotomultas y las infracciones emitidas no se van a anular

Sigue la polémica por las multas en esquina Libertador y Darú de dicho municipio, unas 200 por día aproximadamente según el propio intendente Lovato. El alcalde confirmó que pidió que saquen los equipos y que se anulen las infracciones por no cumplirse con algunos pasos legales. Ahora manifiestan desde l ministerio de Gobierno que la Policía tiene facultad para instalar los equipos y que el pedido se hizo en febrero. La firma de convenio no se hizo por cuestiones de agenda pero las fotomultas son legales y no se van a anular.

Pedro Duarte, asesor legal del Ministerio de Gobierno de Misiones (fragmento audio Radio República)

Pedro Duarte, asesor legal del Ministerio de Gobierno de la Provincia, salió al cruce y por primera vez habló en nombre del ente respecto a los dichos del intendente de Montecarlo, Jorge Lovato, que pidió la nulidad de las fotomultas y que se retiren los equipos hasta que se cumplan ciertos pasos legales que según él no se habían dado.

Duarte explicó primero que la Policía tiene la facultad de instalar equipos de fotomultas en donde considere necesario y que además particularmente en Montecarlo, se había pedido en el mes de febrero mediante una nota firmada por el propio alcalde montecarlense.

Lo hizo en base a que hay una ley provincial vigente y en el caso de que los equipos sean colocados en zonas urbanas y no en rutas, no necesariamente tiene que tener la homologación de Seguridad Vial de la Nación aunque la exigencia de este ministerio de Misiones es que si se haga todo y Duarte aseguró en mediante un audio emitido en Radio república que en Montecarlo se hizo.

También afirmó que no se firmó el acuerdo por cuestiones de agenda pero extraoficialmente todas las partes, incluido el municipio, estaban al tanto que iban a ubicar las cámaras en Libertador y Darú. Es decir, que es poco factible que se quiten los equipos y que se dé marcha atrás en las numerosas infracciones que ya comenzaron a llegar a los vecinos.