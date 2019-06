Ante denuncias sobre compras duplicadas, Defensa del Consumidor señaló qué procedimientos deben seguir los usuarios de tarjetas de crédito para recuperar su dinero

En las últimas semanas se incrementaron las denuncias sobre cobros dobles al pagar una cuenta con tarjeta decrédito y débito. En ese sentido, desde Defensa del Consumidor, su representante, Alejandro Garzón sostuvo en una entrevista los pasos a seguir para que los usuarios recuperen su dinero y no sean perjudicados.

Ante todo, afirmó, Garzón sostiene que es imprescindible guardar todos los voucher, incluidos los errados. En muchos casos, explicó que las fallas son del sistema cuando supuestamente la máquina no registra una compra o sale como errada y termina haciéndose efectiva. “muchas veces pasa que la tarjeta se pasa y tirar error y al final no fue error “Cualquier sea el motivo el consumidor no es responsable”.

Cuando uno guardó el voucher de “error”, si “así si el día de mañana me parece el cobro adicional, con el comprobante de compra efectuada y el presunto mensaje de error de la máquina y si me parece en el puedo hacer fácilmente el reclamo”.

Precisó que de cualquier manera si en un extracto de cuenta me aparece dos veces el débito con el mismo monto número de operación y comercio, debe hacerse el reclamo ante la entidad de la tarjeta y reclamar el débito y la comisión, donde le entregarán un número de reclamo. Con eso (el número de reclamo) se hace el pedido al banco y “normalmente lo que sucede es que dan de baja a la compra desconocida”. Explicó que si no dan de baja el cobro, “lo que debemos hacer es levantar un reclamo no solo a estas entidades, sino adherir al comercio para la devolución del monto”.

Si encaso el comercio no recibió el segundo pago, se hace el reclamo a la tarjeta y al banco. Por eso, es que recomendó tener los comprobantes guardado. “una vez por mes que recibes el resumen de tarjeta de crédito hay que reclamar y mucha gente tiene homebanking y con lo cual basta detectar que sucedió el cobro multiple para solucionarlo”.

Explicó que desde Defensa del Consumidor podrán asesorar y ayudar a la población ante algún tipo de abuso en sus transacciones.

SPM